La CDMX se mantiene en semáforo verde con baja hospitalaria, pero repunte de positivos

El director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, indicó que hay una baja hospitalario por Covid-19, por lo que se seguirá en semáforo epidemiológico verde una semana más.

Comentó que hay un repunte en los casos positivos que se detectan en las pruebas que se realizan en centros de salud y centros comerciales, donde hay cerca del 20% de positividad.

Eduardo Clark comentó que 51% adultos mayores tienen su refuerzo de vacuna contra el Covid-19, por lo que esperan llegar al 100% la siguiente semana.

Recordó que el refuerzo para personas con tercera dosis de mayores de 60 años será en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo Madero, Iztacalco, V. Carranza y Benito Juárez, a partir del martes 4 de enero al sábado 8 de enero.

Las sedes se encuentran en Centro Cultural Torres Bodet, Campo Marte, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Palacio de los Deportes, Escuela Preparatoria Número 5, Estadio Olímpico de CU, Deportivo Villa Milpa Alta.

Comentó que a partir del 11 de enero para refuerzo para personal médico de instituciones privadas, y que es necesario que haya pasado 6 meses desde su última dosis.

Las sedes de vacunación para personal de salud son Sala de Armas en Venustiano Carranza, y Cencis Marina.

---Alcaldías de CDMX, libres de cancelar eventos de fin de año

Luego de posponer el concierto de fin de año en Paseo de la Reforma y adelantar el cierre de la verbena navideña por el incremento de casos de Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que es una medida de precaución y que no es su intención cerrar ninguna actividad económica debido a que no están aumentando las hospitalizaciones ni defunciones.

Señaló que las 16 alcaldías tienen la libertad para decidir cancelar o no sus eventos masivos de cierre de año: "No vamos a imponer nada, pero sí es importante que conozcan esta información".

"Es una medida de precaución, y a toda la población [decirles] que no hemos cambiado el semáforo, seguimos en semáforo verde, pero como siempre lo hemos hecho, desde el principio de la pandemia hemos estado informando cada una de las semanas qué es lo que pasa con la información del Covid".

Agregó: "A la ciudadanía [decirles] que sigamos cuidándonos, no vamos a cerrar ninguna actividad económica, no es nuestra intención ni mucho menos, el tema de la recuperación económica es un tema prioritario además que no es necesario porque no están aumentando las hospitalizaciones ni mucho menos alguna lamentable defunción, se mantienen en ese sentido constante".

Sobre si el concierto de Los Ángeles Azules puede realizarse el Día de Reyes Magos o el de la Candelaria, la jefa de Gobierno comentó que se podría celebrar el 14 de febrero por el Día del Amor y la Amistad, pero se deberá revisar la tendencia de la pandemia en esas fechas.