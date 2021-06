"La ciudadanía se apropió de la elección", dice Lorenzo Córdova

Columnistas de esta casa editorial y el director editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte, tuvieron como invitado especial al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, en una emisión más del programa Con los de Casa.

A tres días de la elección del 6 de junio, Lorenzo Córdova destacó la conducta y la participación ciudadana, quien dijo, se apropió de la democracia al salir a votar pese a las descalificaciones contra el instituto y la emergencia sanitaria por Covid-19.

Sobre la calidad de la elección del pasado domingo, Lorenzo Córdova subrayó que "deja mucho más fuerte al INE", además de que coloca a México en un nivel de paradigma global en cuestión de organización de elecciones.

El columnista Héctor de Mauelón preguntó al consejero presidente acerca de la lectura que se debe hacer del resultado que tuvieron las elecciones, aún cuando el propio INE era atacado y descalificado.

En respuesta, Lorenzo Córdova destacó que la jornada electoral del domingo refrendó que el sistema electoral funciona y a pesar de los señalamientos, lo que terminó pasando es que "la ciudadanía se apropió de la elección e hizo suya la causa de la democracia".

Y sobre si el INE aún se encuentra en riesgo, expresó que "la democracia es un sistema político frágil", por lo que hay que cuidarla todo el tiempo.

Por su parte, Maite Azuela puso sobre la mesa el tema la publicidad realizada por personalidades del espectáculo y que fue pagada por el PVEM.

Ante ello, Córdova Vianello señaló que el INE inició un procedimiento oficioso y emitió medidas cautelares. Sin embargo, el proceso aún está en investigación y será el Tribunal Electoral quien determine y considere si hay una reincidencia o si hay una conducta ilícita.

Juan Pablo Becerra-Acosta preguntó al consejero presidente si seguirían las amenazas contra el órgano electoral, en respuesta, Córdova Vianello señaló que no cree que las amenazas hayan sido solo actos de campaña.

"El INE está muy fuerte para aguantar lo que viene pero no hay que bajar la guardia", aseguró.

En la conversación, Valeria Moy cuestionó si el INE está listo para realizar las consultas populares próximas, juicio a expresidentes y la revocación del mandato.

Sobre ello, el consejero presidente expresó que aunque el INE cuenta con bajo presupuesto para llevar a cabo la consulta en agosto, la realizará de la mejor manera.

"Vamos a poder lograrlo por la responsabilidad del INE, porque vamos a utilizar mucho del esfuerzo que se hizo en esta elección para disminuir gastos", destacó.

Y sobre la revocación de mandato, expresó que es un tema distinto y muy delicado, ya que no se cuenta una legislación.

"Hacer una revocación es tan delicado, que tiene que ser exactamente una elección [...] no hay normas para la revocación del mandato" señaló.