La CNTE bloquea accesos a Palacio Nacional

Esta mañana de miércoles, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon todos los accesos a Palacio Nacional, e incluso retiraron algunas vallas metálicas instaladas en los alrededores del recinto histórico.

Desde las 5:00 horas, los maestros disidentes comenzaron a colocarse en las puertas de Palacio Nacional ubicados en las calles de Correo Mayor, Moneda, y Corregidora.

Los maestros de la Coordinadora no permitían ingresar a trabajadores ni a reporteros que acuden a cubrir la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las y los dirigentes de la CNTE, emplazaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a reunirse hoy o mañana para que sus demandas sean resueltas.

Sheinbaum envía mensaje a la CNTE

"No vemos porque cerrar las puertas de Palacio Nacional si hay diálogo", dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum ante el bloqueo que mantiene la CNTE desde las primeras horas en Palacio Nacional, así como en las principales calles del Centro Histórico de la CDMX.

En la conferencia matutina, la cual, se llevó sin reporteros por los bloqueos de los maestros de la CNTE, Sheinbaum Pardo comentó que ayer fueron recibidos por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda, y adelantó que hay posibilidad que se reúnan el viernes.

No obstante, reconoció que hay algunos temas pendientes que no se pueden dar por un tema presupuestario.

"Entonces, hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo y lo que planteamos es que la posibilidad, la posibilidad de que nos reunamos el viernes", adelantó.

Agregó: "(...) no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando está el diálogo puesto. Es decir, para eso hay un gabinete, no todo se tiene que resolver con la Presidenta, la Presidenta está en contacto con su gabinete, los están recibiendo los propios secretarios de estado".

Sheinbaum aclaró que hay congelamiento de las pensiones para aquellos maestros que están en el décimo transitorio.

"Desde que estuvo el presidente López Obrador, se hizo el fondo de pensiones para el bienestar, para que todos los maestros que están en cuentas individuales puedan tener una pensión digna, equivalente al salario medio del IMSS. (...)", Mencionó.

Agregó: "(...) hay apoyo a las maestras y los maestros de México, pero pues hay temas que no podemos avanzar más, pues porque el presupuesto no da para algunas solicitudes que están haciendo, pero el diálogo está abierto de manera y el que se establezca el diálogo para ver si podemos reducir las pensiones particularmente de los maestros".

- No vamos a reprimir, asegura Sheinbaum ante bloqueo de la CNTE

"No vamos a caer en ninguna provocación, no vamos a reprimir, vamos a encontrar salidas", aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum ante bloqueo de la CNTE en Palacio Nacional.

"No vamos a caer en ninguna provocación, eso es muy importante. No vamos a reprimir porque no creemos en eso, creemos en el diálogo y vamos a encontrar una salida", indicó.

Sheinbaum Pardo destacó que lo anterior es lo que hacen los gobiernos de la Cuarta Transformación.

"(...) encontrar salidas a través del diálogo y sin caer en provocación", destacó.

Abundó que pese que los accesos a Palacio Nacional están cerrados, el Gabinete de Seguridad se llevó a cabo por medio de Zoom, y aclaró que habrá diálogo con los docentes de diferentes estados del país.

"Esa es la manera en que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando todos los días", destacó.