La CNTE rechaza aumento salarial del 9%

Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), rechazaron el incremento del 9% salarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que continuarán exigiendo un aumento del 100%.

"No, definitivamente no. El año pasado con las movilizaciones logramos el 14% hasta el 16%. Entonces, desde luego que no estamos de acuerdo con ese incremento salarial, sobre todo si lo traducimos en que la gran mayoría de los compañeros de las escuelas que tienen solamente una plaza, ganan alrededor de 7 mil pesos quincenales", señaló el exdirigente centista Francisco Bravo.

El director de la escuela primaria, Leonardo Bravo, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, agregó: "Si tú haces la cuenta de los 7 mil pesos por el 9%, en realidad es un incremento raquítico, limitado, que no alcanza para resolver las necesidades de los maestros y maestras".

Dice el docente a EL UNIVERSAL que el aumento salarial se obtuvo bajo la administración del expresidente priista, Carlos Salinas de Gortari.

"En 1989, cuando salimos a las calles miles de maestros y maestras en todo el país, logramos un incremento del 25%.

Rompimos el tope salarial de aquel entonces", señaló.

SNTE se lanza contra paro de la CNTE

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestó en contra del paro de labores que impulsa la CNTE al afirmar que más que una medida de presión sobre el Gobierno federal es una herida a las comunidades educativas.

Al participar en la ceremonia oficial por el Día de la Maestra y el Maestro que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el líder sindical señaló que el SNTE coincide con sus demandas, pero no comparte sus métodos de lucha.

Afirmó que el sindicato que representa le apuesta a la fuerza de la organización y al diálogo estratégico, no en la confrontación ni en la imposición.

"A las compañeras y compañeros que impulsan medidas como el paro de labores les decimos con respeto, pero con firmeza: entendemos su indignación, coincidimos con sus demandas, pero no compartimos sus métodos de lucha. ¿Por qué? porque afectar a nuestros estudiantes, más que una medida de presión sobre el gobierno es más una herida a nuestras comunidades educativas.

"Nosotros creemos en la fuerza de la organización, no en la imposición. Creemos en el diálogo estratégico, no en la confrontación. Cuando negociamos, no claudicamos, transformamos. Cada conquista en la mesa de diálogo desde aumentos salariales y en prestaciones, desde condiciones laborales como la basificación hasta el retiro de la iniciativa de reforma del ISSSTE, son pruebas de ello".

En el edificio sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alfonso Cepeda Salas aseguró que el SNTE se construyó con pluralidad y unidad, por lo que, dijo, "las diferencias no deben dividirnos, sino hacernos mejores".