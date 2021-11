La de Santiago Nieto, una boda estándar y sin champaña como dicen: Jaime Cárdenas

Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero electoral, amigo y mentor de Santiago Nieto Castillo, consideró que fue "excesiva" la respuesta del Gobierno y del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la boda del extitular de la Unidad Inteligencia Financiera (UIF), pues los hechos escabrosos, que no tenían nada qué ver con él y su pareja, se ligaron a la detención del presidente y director general del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortíz, quien viajó en avión privado con 35 mil dólares en efectivo y fue detenido en el Aeropuerto La Aurora de la capital de Guatemala.

Cárdenas Gracia añadió que la mayoría de los invitados, como él mismo, eran familiares y amigos de Nieto Castillo y su ahora esposa Carla Humphrey Jordan, quien funge como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). Los invitados pagaron sus boletos de avión y su alojamiento y, lejos de lo que muchos dicen, no corrió la champaña ni fue con lujos excesivos.En realidad, expuso, un porcentaje pequeño tenían relación con la vida pública del país, añadió en entrevista en el programa "Los Periodistas", que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela por SinEmbargo al Aire en la plataforma de YouTube.

–¿Fue una boda ostentosa? –le preguntó Páez Varela.

–Fue una boda que, como llamaríamos en la Ciudad de México, de clase media alta. A mi no me pareció demasiado excesivo. He leído notas que dicen que corría champaña a raudales y quisiera decirles que yo no tuve suerte porque no bebí champaña; había un vino de México, no voy a decir la marca, que es un vino no excesivamente caro, y ofrecían también el famoso ron guatemalteco Zacapa. Pero la cena en la que estuvimos no implicaba platillos sumamente elaborados, eran platillos de la cocina guatemalteca. El hotel, desde luego, es u hotel bueno, pero no era tampoco demasiado excesivo o costoso, nada que sea extraño para la clase social a la que pertenece Santiago y su esposa Carla Humphrey. Además, era un acto privado pagado por ellos –respondió el también académico.

–Y bueno, con los ingresos que cada uno tiene, ¿lo podían pagar entonces? –inquirió Delgado Gómez.

–Así es, ellos pagaron su boda. Los invitados, como fue en mi caso, yo compré un boleto de avión comercial, pagué mi hotel por las dos noches que estuve ahí. Y no creo que ellos hayan pagado las estancias en el hotel o los boletos a los invitados. Cada invitado pagó su boleto y su estancia en el hotel. Entonces, yo no veo ninguna infracción legal y tampoco encuentro ninguna inmoralidad en que alguien que paga lícitamente por un servicio, una boda, merezca un reproche político o moral como el que se le ha hecho al doctor Santiago Nieto y a la propia Carla Humphrey por tener una boda estándar dentro de ese sector social de la población mexicana –consideró Cárdenas Gracia.

–El Presidente, a partir de que se le pregunta por la boda, dice a los funcionarios en general: "actúen con moderación y con austeridad". ¿Le molestó al Presidente en particular la boda, que no fue modesta en s criterio, o usted considera, Jaime Cárdenas, qué hay más que todavía no conocemos? –le planteó Páez.

–Sí, yo creo que lo que le molestó principalmente al Presidente –es mi opinión– fueron algunos invitados, como el director de El Universal, el señor Ealy Ortiz, que no le gustó que fuera invitado a la boda, y algunas otras personas que asistieron a la misma. Pero puedo decir que los invitados del PRI fueron escasos; yo vi solamente a la Diputada Carolina Viggiano. Había, desde luego, políticos del PAN, sobre todo relacionados con Querétaro: exgobernadores y el actual Gobernador [Mauricio Kuri González] y los demás invitados a la fiesta, servidores públicos o políticos, pues eran cercanos a la Cuarta Transformación –describió el también investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), nivel III, y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Creo que, sobre todo, lo que le molestó al Presidente fue la presencia de Ealy Ortíz y el escándalo con el dinero de Ealy Ortíz, los 35 mil dólares en efectivo, la retención de estas personas que lo acompañaban en el Aeropuerto de La Aurora, en Guatemala, contratar el avión privado para trasladar a esas 11 o 12 personas... eso yo creo que le molestó porque la boda, repito, fue una boda estándar de acuerdo con la clase social y a los ingresos de los contrayentes", agregó.

–Jaime Cárdenas, formaste parte brevemente del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, conoces a López Obrador hace tiempo y conoces a Santiago Nieto Castillo desde Querétaro. ¿Qué pierde el Gobierno con la salida de Santiago Nieto, ya sea que fue renuncia o fue obligado a renunciar? –le preguntó Delgado.

–Creo que el Gobierno del Presidente López Obrador, el Gobierno de la Cuarta Transformación, pierde a un magnífico funcionario, a un extraordinario colaborador, a una persona muy eficiente, muy eficaz, muy inteligente, muy conocedora del tema vinculado a la inteligencia financiera. Y ojalá, como ustedes decían antes de la entrevista conmigo, que Santiago Nieto no sea despedido o excluido de la Cuarta Transformación; ojalá que Santiago Nieto pueda incorporarse a otras actividades ya sea dentro del Gobierno o dentro del partido Morena porque, desde luego, no existen ni en el Gobierno ni en Morena muchos del talento de Santiago Nieto –expuso Cárdenas Gracia.

–Justamente eso le quería preguntar, sabiendo que tiene relación con Santiago Nieto, sabiendo que lo conoce, ¿usted cree que Santiago Nieto es rescatable porque puede ser un buen activo para el actual Gobierno y para el movimiento? –le planteó Páez.

–Sí, yo creo que es un personaje que es rescatable. A él mismo, creo, le gustaría participar –no he hablado con él, eso quiero decirlo–, pero yo creo que le gustaría participar en el movimiento de la Cuarta Transformación. Ojalá que el Gobierno y el propio partido Morena lo inviten a las tareas que se realizan, porque puede participar en muchas actividades, como asesor jurídico, como coordinador jurídico de algún proyecto, como asesor parlamentario... en su momento como legislador, como candidato a algún cargo de elección popular. Sería, creo, un daño para el país y para el Gobierno excluir o marginar a Santiago Nieto de la vida pública de México –consideró el también doctor en Derecho por la UNAM.