La democracia está fuertemente amenazada, asegura Vicente Fox

GUANAJUATO, Gto., febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Miles de personas llenaron las principales calles y plazas públicas en León, Irapuato, Celaya y San Miguel de Allende en la segunda movilización "Mi voto no se toca", en defensa del Instituto Nacional Electoral. En León participaron 40 mil personas, de acuerdo a los organizadores, entre ellas el expresidente Vicente Fox Quesada, su esposa Martha Sahagún, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y el líder panista en el Congreso local, Luis Ernesto Ayala Torres.

"Esta es la fuerza ciudadana, esta es la fuerza del nuevo México, activo y defendiendo sus instituciones. La plaza de León llena y rebasada", señaló Vicente Fox en medio de hombres y mujeres con mensajes de reproche al Plan B de la reforma electoral.

"A eso vine, a defender al INE", dijo. "¡INE aguanta, el pueblo se levanta!", repetían a su alrededor.

Envuelto en una multitud, Fox destacó que México ha construido con mucho esfuerzo la hermosa democracia que hoy se tiene, conquistada el 2 de julio de año el 2000 (cuando él ganó la Presidencia de la República). "Democracia que hoy estamos defendiendo".

El exmandatario afirmó que la democracia está fuertemente amenazada "por un señor que no quiere más que poder y más poder, y que de ninguna manera entiende lo que es la democracia, lo que es la libertad, pero se va a enfrenar a este pueblo, a esta ciudadanía activa que está defendiendo al INE, esta ciudadanía que va a asegurar que nuestro voto no se toca y ganaremos el 2024".

El exmandatario federal dijo que "el INE prevalecerá, no se va a debilitar, mucho menos nos van a quitar nuestro voto".

Vicente Fox señaló que costó trabajo sacar al PRI de Los Pinos, "debería estar más facilito sacar a este moreno de Palacio Nacional".

"¡Fox te queremos, Fox te queremos, arriba Chente!", coreaba a su alrededor un grupo de personas que quería saludarlo.

Piden a la SCJN tirar el Plan B

En la movilización estuvieron el empresario Hugo Villalobos, primer presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; Adrián Lebarón, activista de Chihuahua; ambos oradores en contra de Plan B de la reforma electoral; el exgobernador Carlos Medina, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y el líder estatal del PAN, Eduardo López Mares.

En un templete, afuera de la Presidencia Municipal, pronunciaron un mensaje dirigido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ). "Todos los ciudadanos estamos a favor de que veten el Plan B, porque jurídicamente es posible tirar el plan. No solamente pisotea las garantías individuales, sino pisotea toda la Constitución".

La marcha partió del Arco de la Calzada a la Plaza de los Martínez del 2 de Enero, con el ondeo de la Bandera Nacional, entonando el Himno Nacional y la canción "Caminos de Guanajuato".