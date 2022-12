La democracia no es obra de un solo hombre, dice Lorenzo Córdova

A-AA+

Solo desde el autoritarismo se puede aspirar a la unanimidad de pensamiento único o al predominio de un discurso que no admite interpelación o disidencia, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

En el marco de la clausura de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, subrayó que la cultura, como la democracia, es una construcción colectiva y evolutiva, es decir, no es obra de un solo hombre ni de una sola corriente de pensamiento.

"Solo desde el autoritarismo se puede aspirar a la unanimidad de pensamiento único, a la subordinación dogmática a un poder o al predominio de un discurso que no admite interpelación o disidencia. Por eso, son fundamentales los valores de la pluralidad, el diálogo, la tolerancia, el derecho a disentir y la convivencia respetuosa entre mayorías y minorías", enfatizó.

En un video publicado en redes sociales, el presidente del INE afirmó que la semana de la FIL de Guadalajara fue muy rica para el debate de los nuevos dilemas de la democracia.

Entre ellos, enumeró "la equidad, la paridad total entre hombres y mujeres, las nuevas formas de participación ciudadana, la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, la desinformación y los discursos de odio como amenazas a la convivencia democrática, el debate público en tiempos de polarización e intolerancia, la importancia de preservar la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales y la necesaria transparencia y rendición de cuentas para el buen funcionamiento de nuestros regímenes democráticos".

Lorenzo Córdova destacó la finalización este domingo de la FIL, "el foro cultural más importante de habla hispana y un espacio privilegiado para el intercambio de ideas y la difusión del conocimiento".

Subrayó que como ha ocurrido desde hace 36 años, la FIL de Guadalajara se convirtió durante nueve días en un importante espacio para la construcción de democracia desde la diversidad del pensamiento, la deliberación de ideas y la tolerancia.

"En esta edición, el Instituto Nacional Electoral contó una vez más con un stand en el que nos visitaron cientos de personas que pudieron conocer y llevarse parte de la producción electoral del instituto, convivir con autoras y autores, dialogar con especialistas, consejeras, consejeros y funcionarios electorales, quienes participaron en mesas de análisis, presentaciones de libros y conferencias", resaltó.