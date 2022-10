La exhibición de chats Alito - Monreal provoca disputas dentro de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– La última revelación de la Gobernadora de Campeche Layda Sansores San Román sobre información que ella afirma haber recibido provocó un torbellino político y ha arrinconado al senador Ricardo Monreal Ávila, quien ayer fue exhibido en pláticas con Alejandro Moreno Cárdenas, en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió.



Ricardo Monreal ha comparado a sus compañeros y a estos señalamientos, con la "purga stalinista" —como se conoce a las campañas de represión y persecución políticas llevadas a cabo en la Unión Soviética a finales de la década de 1930 en el régimen de Joseph Stalin—, cuando no ha tenido estas expresiones hacia la oposición ni con Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como "Alito".

De hecho, Alejandro Moreno fue uno de los primeros en reaccionar una vez que se difundió el material. "Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él", escribió el dirigente tricolor.

Desde tiempo atrás Moreno Cárdenas ha presumido en diferentes ocasiones el lazo de amistad que lo une al Senador morenista. El 17 de junio pasado, por ejemplo, llamó a Ricardo Monreal su "gran amigo", cuando celebró que se le haya concedido un amparo al emecista José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, quien fue arrestado en Veracruz, acusado de homicidio, un episodio que llevó a Monreal a cerrar filas con Movimiento Ciudadano y a confrontarse con sus compañeros dentro de Morena, entre ellos el Gobernador Cuitláhuac García.

Un mes después, Moreno Cárdenas, fue más claro en su reconocimiento hacia el coordinador de los senadores de Morena: "Monreal es una gente sensata, es una gente que tiene conocimiento amplio y una trayectoria de muchos años en el sistema político mexicano y creo que él tiene una visión de lo que podemos construir en el país. Eso sí y no quiero hablar por él ni decirlo, porque le tengo afecto y respeto, pero Ricardo va a estar del lado correcto de la historia (en la elección presidencial de 2024) y él sabe que el lado correcto es donde estamos todos nosotros (de la oposición)", dijo "Alito" el 14 de julio en una plática con Carlos Alazraki, Beatriz Pagés y Javier Lozano.

Para septiembre de este año, luego de que el PRI presentó una iniciativa para ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, "Alito" Moreno defendió en una conferencia de prensa la propuesta de su partido —la cual respaldaron en ambas cámaras Morena y sus aliados — y cuestionó al coordinador priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, uno de sus principales críticos, de ser menos opositor que Monreal.

"Yo quisiera que esa vehemencia que tiene el coordinador del grupo parlamentario (del PRI) para atacar al dirigente de su partido o atacar a su partido la tuviera para señalar lo que no ha hecho este Gobierno, porque pareciera más oposición a Morena el Senador Ricardo Monreal, que merece todo mi respeto, que el Coordinador de los senadores del PRI (Miguel Ángel Osorio Chong) en la Cámara Alta", dijo Moreno Cárdenas el pasado 13 de septiembre en rueda de prensa. Quince días después, con la minuta en el Senado en donde se le hicieron cambios, Monreal sostuvo que él respetaba a Alito, al hablar sobre los cambios a la iniciativa priista.

En los mensajes difundidos ayer por la Gobernadora Sansores se apreció un tono similar entre Moreno Cárdenas y Monreal Ávila. De cómo este último alertó al dirigente de las investigaciones que se realizaban en su contra y sobre las filtraciones de esta información a la prensa.

Los presuntos chats datarían de meses antes de que se conformara la coalición opositora hasta la fecha en que se anunció "Va por México", en diciembre de 2020, un episodio, que según esta filtración, habría llevado a Monreal a reclamar a Moreno Cárdenas su "falta de palabra", y al dirigente tricolor a prometerle al Senador: "Vas a ganar tu tierra", en referencia a la elección de Zacatecas, la cual ganaría precisamente David Monreal Ávila, hermano del coordinador de los senadores guindas.

La difusión de los mensajes se da en un momento en que Monreal ha acusado "una campaña de odio" en su contra para minar sus aspiraciones presidenciales y de la cual ha responsabilizado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la principal contendiente de Morena para 2024, quien a su decir ha empleado las redes sociales para desprestigiarlo.

"Los mismos que la alaban (en redes sociales), las mismas cuentas son las mismas que me atacan todos los días. Es muy sencillo tener la correlación. No así los seguidores de Marcelo Ebrard, ni siquiera los seguidores de Adán Augusto, exclusivamente las cuentas de respaldo de Claudia Sheinbaum me atacan cruel, sistemática, inescrupulosamente un día sí y otro también, y tengo 16 meses resistiendo", aseguró el lunes el Coordinador de los senadores de Morena en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Este lucha interna en Morena ha dado pauta a que distintos observadores se pregunten qué tipo de divisiones internas afectarán al partido cuando el Presidente López Obrador se retire en 2024. La respuesta que se vio esta semana es que seguramente no será nada agradable, refirió por ejemplo The Associated Press.

En la misma plática con SinEmbargo Al Aire, Monreal expuso que difundir audios o mensajes representa una violación a la Constitución, "particularmente el Artículo 16 que establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables, sólo existe una excepción para violarlas cuando se trata de mandatos judiciales, sólo en ese caso puede establecerse una intervención a una comunicación privada."

"Ella (Layda Sansores) y quien viole eso simplemente son presuntos delincuentes, no porque sea Gobernadora tiene que hacer lo que está haciendo. La respeto a ella y yo no he tenido ninguna diferencia con ella, pero obviamente yo no voy a tolerar porque es un delito", advirtió.

Pese a ello, Sansores difundió el material la noche del martes en su programa El Martes del Jaguar, al tiempo que negó ser una "espía" y acusó al Senador Monreal de ser "un doble agente" al servicio de la oposición, y de ser el principal instigador de "la guerra sucia" dentro de Morena que, a su decir, inició en 2021 cuando operó a favor de la oposición para que ganara la mitad de las alcaldías de la capital, un señalamiento que según Monreal hizo Claudia Sheinbaum ante el Presidente y el cual le habría valido el distanciamiento con el primer mandatario.

La Jefa de Gobierno ya ha respondido al Senador y ha dicho que ella no ha emprendido ninguna campaña sucia ni negra contra nadie: "Nosotros hemos sido víctimas de eso, cómo vamos a hacer nosotros eso (...) Los adversarios son el conservadurismo que quieren regresar a los privilegios de antes, no voy a entrar a un debate con mis compañeros sobre esos temas, más bien la unidad interna y en todo caso defendiendo el proyecto de Nación".

Y esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a evitar conflictos dentro del movimiento que encabeza: "Quiero mucho a Layda [Sansores], respeto mucho a Ricardo Monreal y hay que buscar la unidad", dijo en su conferencia mañanera.

Monreal, por su parte, se pronunció hasta esta tarde por medio de un video publicado en sus redes sociales. "Independientemente del contenido basura, falso, truqueado e intervenciones ilegales en conversaciones privadas, no se puede aplaudir la ilegalidad, como señalé, voy a ejercer mi derecho en la instancia correspondiente", escribió el Senador.

Y puntualizó: "La campaña anticipada ha provocado esta situación y se reedita y se recicla la guerra sucia en nuestra contra porque se quiere eliminar a la mala, con dinero, legal o ilegal, y con estrategias burdas para quienes aspiramos legítimamente en mejor y continuar la transformación de nuestro país".