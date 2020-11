"La FIL fomenta el diálogo razonado", responden a AMLO

Luego de que el Presidente afirmará que durante las últimas ediciones de la FIL ha estado en su contra, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara aseguró que es una iniciativa que busca fomentar la cultura del libro y la lectura, la circulación de ideas y el diálogo razonado, todo ello en un contexto de pluralidad.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, a quien definió como una persona que pertenece a un "bloque de conservadores" y que se lleva muy bien con el líder de la Universidad de Guadalajara.

"Es un líder histórico: Raúl Padilla. Las últimas Ferias del Libro de Guadalajara, dedicadas en contra de nosotros, pero no sólo eso, traen a Vargas Llosa, Aguilar Camín, Krauze y todos ellos. Pero me entero de que en España le entregan el Premio Príncipe de Asturias a la FIL Guadalajara y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla y es el que da el discurso y me llamó mucho la atención un renglón: Debemos de defender al libro del populismo. Pero es la decadencia, no sólo de México, de las universidades, de la intelectualidad, de los que otorgan estos premios. ¿Desde cuándo manda este señor (Raúl Padilla) en la Universidad de Guadalajara?", declaró el Presidente.

Al respecto, la FIL Guadalajara dijo que es una "iniciativa de la Universidad de Guadalajara para fomentar, en un espíritu de debate plural, la cultura del libro y la lectura, la circulación de ideas y el diálogo razonado, en la que a lo largo de más de tres décadas han tenido cabida autores, pensadores y figuras públicas de todos los países, todas las corrientes ideológicas y todas las adscripciones políticas".

En sus más de 30 años, en la FIL han participado personalidades como María Elena Álvarez Buylla, Paul Auster, Tatiana Clouthier, Mario Delgado, Gabriel García Márquez, Margo Glantz, Gilles Lipovetsky, Carlos Monsiváis, José Mujica, Porfirio Muñoz Ledo, Nicanor Parra, José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Shimon Peres, Elena Poniatowska, Jesús Ramírez Cuevas, Rigoberta Menchú, Salman Rushdie, Olga Sánchez Cordero, Juan Manuel Santos Joseph Stiglitz, Paco Ignacio Taibo II y Mario Vargas Llosa, por mencionar algunos.

La FIL también indicó que Raúl Padilla López, como presidente del encuentro librero, recibió el Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades, otorgado por la Fundación Princesa de Asturias, en España, mismo que han recibido instituciones como la UNAM, la Royal Society y el Museo del Prado, y figuras como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Leonardo Padura, Alain Touraine, Quino, Les Luthiers y Alma Guillermoprieto.

El Premio le fue entregado a la FIL el 16 de octubre y ahí, de forma virtual, Padilla López ofreció un discurso.

"El presidente de la FIL Guadalajara hizo un llamado a recordar que la cultura es una inversión, nunca un gasto. La defensa de la producción cultural profesional y su financiamiento digno es misión de las instituciones culturales, que hacemos nuestra. Durante más de 30 años la FIL ha sido una férrea defensora del libro. Al igual que del pluralismo, las libertades, la diversidad y el derecho a disentir. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara refrenda su compromiso con el libro, con las ideas y con quienes les dan vida: autores, editores y lectores", dijo la Feria en un comunicado.