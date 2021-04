La Fiscalía de la CDMX solicitará el desafuero del Diputado Saúl Huerta de ser necesario, advierte Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que de ser necesario, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) presentará la solicitud de desafuero de Saúl Huerta Corona, quien es señalado por agresiones sexuales contra menores de edad.

"La Fiscalía ha sido muy enfática que no importa si es Diputado ha sido muy enfática de que no importa si es Diputado, si no es Diputado, no importa qué carácter tenga en términos de servidor público tiene que ser sancionada su actuación obviamente en una carpeta de investigación abierta con toda certeza y basada en la realidad, presentada ante el Juez, y en su momento, si es necesario, que entiendo que así debe ser se presentará la solicitud de desafuero", dijo la mandataria en videoconferencia de prensa.

Además, la Jefa de Gobierno detalló que la Fiscalía tiene abierta la carpeta de investigación contra el morenista y señaló que no debe haber ningún caso de impunidad.

"Esta persona fue llevada al Ministerio Público y se inició su carpeta de investigación, fue precisamente el tema del fuero lo que precisamente evitó que pudiera ser directamente presentado ante el Juez y está trabajando ahí la Fiscalía de manera muy profesional, porque no debe de haber impunidad bajo ningún motivo. Ni en este ni en ningún caso, pero en particular en este no puede haber impunidad", agregó.

El día de ayer, Saúl Huerta sumó otra denuncia de otro menor de edad, quien dijo que el Diputado federal había abusado sexualmente de él en 2019, de acuerdo con la Fiscalía.

Asimismo, Claudia Sheinbaum informó que los menores de edad están siendo atendidos por la Fiscalía de víctimas e indicó que es necesario que se acerquen a las autoridades para que sean apoyados en lo que requieran.

"Cualquier apoyo que requieran, ellos no son de la ciudad, pero aún así la carpeta de investigación está aquí y espero que se acerquen a las autoridades para el apoyo que requieran", concluyó.

El pasado 21 de abril, el Diputado fue detenido por policías de la Ciudad de México porque la acusación de un joven, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx).

En un comunicado, la dependencia indicó que el denunciante dijo a los agentes que mientras se encontraba con el legislador por cuestiones de trabajo, este comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que se dirigió con el gerente del inmueble en busca de apoyo.

Tras resguardar al menor de edad y orientarlo para presentar su denuncia y recibir apoyo legal y psicológico, los agentes detuvieron al Diputado, de 63 años, y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

Saúl Huerta fue liberado porque advirtió a los policías que no podían llevar a cabo su detención por el fuero del que goza por ser Diputado federal.

Posteriormente, Saúl Huerta Corona presentó su renuncia como candidato a Diputado federal de Morena por Puebla, tras la denuncia que enfrenta por abuso sexual a un menor de 15 años.

Por su parte, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ ) de Morena informó que aprobó por unanimidad darle un plazo de tres días a Ignacio Mier para que expulse a Saúl Huerta de la bancada en San Lázaro.