La hija de "El Mayo" sólo fue custodiada

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que, durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, autoridades federales retuvieron de manera momentánea a Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael "El Mayo" Zambada, para verificar si contaba con algún mandamiento judicial en México o en Estados Unidos, y tras descartarse cualquier orden de aprehensión fue liberada.

Explicó que las acciones formaron parte de diversos operativos realizados el día anterior en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, encabezados por elementos de la Secretaría de Marina y de la SSPC.

Detalló que durante dichas operaciones fue detenido un hombre identificado como Omar Osvaldo "N", quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en San Diego, Estados Unidos.

"Fueron varias acciones operativas el día de ayer en Sinaloa, ese del que usted se refiere fue en la sindicatura de El Salado, Culiacán. Ahí en acciones operativas (...) se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo "N" (...) Él está detenido", explicó García Harfuch en conferencia en Cancún, Quintana Roo, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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El secretario confirmó que "Mónica Zambada estaba en uno de los inmuebles intervenidos, junto con una menor de edad".

"Ella nunca fue detenida, de manera momentánea estuvo bajo custodia, primero para resguardar la seguridad de todos los elementos y también de las personas, incluyendo la menor de edad, y sobre todo para verificar si tenía un mandamiento judicial en México o en Estados Unidos", precisó, y aclaró que tras la revisión correspondiente se confirmó que no existe ninguna orden de aprehensión.

Por otro lado, Omar García Harfuch, afirmó que, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el Cártel Jalisco Nueva Generación sufrió un debilitamiento en su estructura, aunque continúa siendo una de las más peligrosas del país.