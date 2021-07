La lectura debe ser acción emancipadora: Marx Arriaga

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos, criticó la lectura por placer, que dijo responde al capitalismo de consumo, y llamó a fomentar la lectura como una acción emancipadora, además cuestionó a las asociaciones Unión Nacional de Padres de Familia y Suma por la Educación por interponer dos amparos contra la impresión de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) que él se propuso rediseñar.

Al dictar la conferencia "Formación de docentes lectores en la escuela normal", el funcionario defendió el rediseño de los LTG que costaban 3 mil millones de pesos al año y que dijo que con la convocatoria a maestros -a los que no pagaron- se ahorraron 75 millones de pesos que implicó la adquisición de 10 mil bibliotecas con 200 títulos cada una para las escuelas normales donde "en lugar de estar gastando en cuestiones que son superficiales se hizo una convocatoria para todos los profesores que tenían un compromiso real".

Durante el encuentro organizado por la Escuela Normal de San Felipe del Progreso, Marx Arriaga dijo que a pesar de los pésimos datos en comprensión lectora en México que muestras las pruebas PISA y Enlace, "asociaciones civiles, diarios y supuestos intelectuales aseguran hoy que no deberíamos preocuparnos por los planes y programas educativos o los libros de texto gratuitos, qué deberíamos ocuparnos por la salud, por ejercer la rectoría del Estado, someter al magisterio, controlar a todos y mantenernos sumisos".

El funcionario que durante casi dos horas se dedicó a dar cuenta de las virtudes del rediseño de los LTG, de que se trata de un proyecto amplio que forma parte de toda la labor que realiza el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Estrategia Nacional de Lectura para formar mexicanos pensantes, inteligentes y que cuestionen su realidad y ayuden a emancipar a sus pueblos, dijo que la lectura se debe convertir en una acción emancipadora.

"Siempre entendiendo que no se trata de leer por leer, sino asumiendo que el acto de lectura es un compromiso y genera un vínculo con el texto y el autor, y en la medida que se asume este ejercicio como algo que fomenta las relaciones sociales en donde no se trata de un acto individualista de goce, sino un análisis profundo sobre las semejanzas y diferencias con los demás, se estará formando a sujetos críticos que busquen la emancipación de sus pueblos", señaló el funcionario.

Arriaga digo que de no asumirse de esa manera la lectura se creará un "caldo de cultivo formidable para que la nueva derecha educativa pueda plantear un esquema económico de la educación que genera grandes dividendos para unos cuantos a costa de una sociedad desinformada y marginada".

El exdirector general de Bibliotecas dijo además que los dos amparos "solicitados en las semanas anteriores que buscan detener la impresión de los Libros de Texto Gratuitos" con el argumento -citó los amparos- del "sesgo ideológico impuesto en estos materiales educativos por parte del gobierno del presidente López Obrador y la autoproclamada 4T".

Llamó al presidente de Suma por la Educación, Francisco Javier Landero Gutiérrez, "ferviente y rabioso héroe panista el cual ha luchado porque los Libros de Texto Gratuitos regresen a las manos de las editoriales privadas como sucedió desde la época colonial hasta la mitad del siglo XX, personaje capaz de arrebatarle al país la victoria que Vasconcelos y Jaime Torres Bodet con la que el Estado genera sus materiales educativos".

Dijo además que la Estrategia Nacional de Lectura "vamos a recuperar al libro" y a hacer que haya libros en las comunidades, para ello, agregó, el Fondo de Cultura Económica empezó jornadas maratónicas en todo el país para llevar ferias del libro, se comenzaron a recuperar las bibliotecas públicas, llevaron nuevos libros e iniciaron la recuperación del fomento a la lectura a través del bibliotecario y con base en la idea de que en México hay un único libro que puede garantizar el gobierno mexicano para "tocar a todos los mexicanos", que es el Libro de Texto Gratuito.

"Si logramos tener un libro de texto gratuito diseñado con base en criterios que promuevan la lectura pues daremos otro paso más en esta Estrategia", dijo el funcionario que señaló que los libros de texto se fueron volviendo fragmentario, y puso de ejemplo el libro de Lectura de español, Y dijo que en los próximos meses irán saliendo materiales que salieron del rediseño de los libros que emprendieron en marzo pasado.

Marx Arriaga incluso cuestionó acciones contra el Covid-19 como el Quédate en casa y la sana distancia, porque generará más racismo y clasismo al cabo del tiempo, y sobre todo se trata de iniciativas, dijo, del sistema capitalista, de ese perverso sistema capitalista que se burló del Decálogo del Presidente, a quien lo mueve el interés genuino de estar cerca del pueblo.

Insistió en la convocatoria para el rediseño de los LTG al que acudieron más de 3 mil personas, "ellos ya saben que esto es un proceso largo, que esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, sino por diferentes etapas y que los productos que ya han estado saliendo tienen un gran valor, los contenidos, pero también por la comunidad que se generó", afirmó.