La masacre a una familia y otros hechos violentos en Tultepec

Luego de la masacre contra ocho integrantes de una familia en el municipio de Tultepec, donde hasta niños tenían un impacto en la cabeza, pobladores recordaron que este año ha habido otros hechos violentos.

Tan sólo este año "recordamos otras ocho ejecuciones, entre ellas un descabezado en el barrio La Piedad", señalaron habitantes. Sin embargo la lista de homicidios dolosos en esta zona limítrofe con el municipio de Melchor Ocampo, podría alcanzar las 20 víctimas indicaron vecinos.

El 22 de enero hubo cuatro ejecutados en Melchor Ocampo, en la zona limítrofe con Tultepec y un decapitado junto a la capilla de La Piedad; además de tres homicidios en los Ejidos de Teyahualco y otros dos en el ejido de Tultepec, en lo que va de este año, señalaron pobladores de Tultepec.

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta el mes de febrero Tultepec registró 5 homicidios con arma de fuego y uno con arma blanca; mientras que en el mismo periodo del año anterior sólo hubo tres.

---Masacran a familia en Tultepec

Ya no sabemos si son cohetes o balas", señalan pobladores luego del ataque directo que terminó con ocho integrantes de una familia, tres mujeres, cuatro niños y un hombre, quienes fueron asesinados dentro de su casa cuando dormían. Todos tenían impactos de bala en la cabeza.

Vecinos de La Cañada, sobre todo de la cerrada Mazahua, escucharon detonaciones la noche del domingo. Otros oyeron gritos y pidieron el apoyo de la policía municipal y de ambulancias.

En el sitio quedaron los cuerpos, en pijama, de los nietos y las hijas de doña Rosa, así como de su yerno, al que presuntamente buscaban los atacantes, en lo que se presume como un ajuste de cuentas, pues en la casa no hubo indicios de robo, confirmaron autoridades mexiquenses.

Entre las víctimas estaba doña Rosa, quien falleció horas más tarde en el hospital Vicente Villada en Cuautitlán; dos hijas y cuatro nietos, tres de ellas niñas, así como su yerno de no más de 30 años.

Una de las madres fallecidas trató de cubrir con el cuerpo a su pequeña, pero las huellas del ataque denotan que los homicidas mataron una a una a cada víctima, incluido un bebé de no más de dos años, quien quedó muerto sobre su cama. Los agentes que ingresaron a la vivienda encontraron los casquillos de tres diferentes armas: nueve de calibre .40 automática; 14 de calibre .380, y siete de una 9 milímetros.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que inició una investigación por este homicidio múltiple e informaron que analizan si hay cámaras en la zona para tratar de ubicar a los atacantes.

Los agentes buscaron aparatos de vigilancia en las casas de la zona o en la calle, pero no encontraron ninguna. La más cercana se ubica a 300 metros.

---Tultepec, entre homicidios y violencia

El alcalde morenista Sergio Luna Cortés, tras el homicidio de la familia, que consideró como una "una situación circunstancial", se reunió con integrantes de la Guardia Nacional y de las fiscalías de Cuautitlán y la de Homicidios, así como con mandos regionales de la policía estatal, para coordinar la indagatoria y vigilancia en la zona.

En los primeros dos meses del año, el SESNSP registró en el Estado de México 594 homicidios dolosos, de los que 338 han sido por impactos de bala.

En los primeros 10 días del mes, en la entidad se registraron 66 homicidios dolosos, de acuerdo con el conteo diario que elabora el grupo de trabajo en el que participan la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

A esto deben sumarse los, al menos, 12 homicidios producto del ataque a una familia en Tultepec y de otro en un bar de Ixtapaluca. Así, en los 11 primeros días de abril, en la entidad hubo 78 homicidios dolosos, un promedio de 8.9 cada día.