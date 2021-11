La pandemia retrasó la construcción de estadios

Estamos a menos de un año de que arranque el Mundial del 2022, y el embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari, dijo que aunque el evento está casi listo, el país asiático sufrió en la organización, debido a la pandemia de Covid-19.

"Queríamos tener los estadios listos [8] hace dos años, pero debido a la pandemia los entregamos hasta ahora, aún así es algo que nunca había sucedido", dijo en una reunión que tuvo con dirigentes de la FMF y la Liga MX, además de otros invitados vinculados con el deporte.

El embajador espera que el Covid-19 permita que el evento se realice con normalidad: "Hoy no hay restricciones, pero no podemos saber lo que pasará en un año".

Enfatizó que quienes asistan podrán ver un Qatar moderno, y que los mitos que hay sobre su cultura son un error: "Somos 300 mil personas, qataríes, y con extranjeros somos dos millones 700 mil, así que son más foráneos que gente de Qatar.

"Se habla mucho de la cultura, que es muy cerrada, pero es normal, se trabaja como aquí, como en Europa. Las mujeres, los hombres pueden vestir como quieran. La playa está abierta, pueden estar en bikini. ¿Qué quieren? Hay alcohol. Hay bares...". Y bromeó... "Nos falta marihuana, pero hay mucho alcohol, tequila, mezcal, como les gusta a los mexicanos".

Yon de Luisa, presidente de la FMF, dijo que aunque la Selección Mexicana aún no está clasificada, "ya hemos visto algunas sedes que nos pueden ayudar a nuestra estancia, aunque primero debemos conseguir el boleto. Vienen los juegos de inicios de año, y ahí debemos recuperar, lo perdido", dijo el directivo.