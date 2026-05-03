La presidenta de la Comunidad de Madrid llega a México

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó este domingo a México como parte de un viaje institucional para intensificar las relaciones económicas y culturales entre ambos territorios.

Agenda oficial de Isabel Díaz Ayuso en México

El viaje se desarrollará del 3 al 12 de mayo y es el segundo de carácter institucional que la presidenta realiza al país.

En su primer día en la Ciudad de México, la presidenta visitó la Basílica de Guadalupe, compartiendo un video de su visita y de las palabras del Arzobispo Primado, quien pidió por todas las madres de España, dado que el Día de las Madres se celebra el primer domingo de mayo, además de orar por la relación de ambas naciones.

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Durante su estancia de diez días, la presidenta desarrollará una agenda oficial en Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes y Xcaret Riviera Maya.

Reconocimientos y encuentros clave en Aguascalientes

Entre los actos previstos hay cuatro encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos, así como reuniones con compañías internacionales como CEMEX y Alsea.

Asimismo, la agenda incluye actos académicos con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad y el Instituto Tecnológico de Monterrey.

En Aguascalientes, participará en el Día de Madrid dentro de la Feria Nacional de San Marcos, donde la Comunidad de Madrid es invitada de honor.

Díaz Ayuso recibirá la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes, además, el Cabildo de la ciudad le entregará las Llaves de la ciudad y un reconocimiento por su defensa de la Hispanidad.

También mantendrá un almuerzo con los gobernadores de los estados de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato, así como un encuentro con la alcaldesa de Cuauhtémoc.