Pese que la Ciudad de México está en semáforo verde, aún ingresan casos graves de Covid-19 a nosocomios: Jaime Flores internó este miércoles a su mamá —quien ya tenía su esquema completo de vacunación— en el Hospital General Ajusco Medio, debido a que presentó baja saturación de oxigenación, tos y fiebre.

Detalló que su mamá, de 76 años, no salía de casa, pero se hizo la prueba para detectar el virus, esto debido a que estuvo cerca a una persona con sospecha de padecer Covid-19. La señora resultó positiva la semana pasada, aun sin padecer los síntomas, pero fue el martes por la noche cuando presentó un cuadro grave tras el contagio.

"Fue rápido ingresarla en la mañana [de este miércoles]. No hay tantos pacientes, pero por decisión propia quisimos internarla, porque sí estaba muy mala. Dicen que estamos en semáforo verde; la realidad es que siguen los contagios... ahora nos tocó a nosotros", comentó Jaime, quien esperaba informes sobre el estado de salud de su madre afuera del hospital.

En un recorrido por el Hospital General Ajusco Medio se pudo observar a algunas familias de pacientes internados por Covid-19; sin embargo, por protocolo no pueden permanecer adentro ni afuera del nosocomio, pues les dan el parte médico por teléfono.

"Lleva unos días internado, desde el domingo, parece que no tiene que ser intubado. Vine a dejar unos papeles, espero que pueda salir la siguiente semana", indicó Karina, cuyo padre se encuentra hospitalizado debido a que su oxigenación no era la adecuada.

Asimismo, se pudo observar a personas que ofrecían servicios funerarios, quienes comentaron que, presuntamente, se registran de dos a tres muertes al día. A principios de este mes, eran de 10 a 20 en este hospital.

"Ya hay menos pacientes, pero así como salen, algunos por muerte, entran otros. Hay mucho movimiento, pero no como en enero o a principios de la pandemia", dijo Jessica, una enfermera.

El pasado viernes, la titular de la Sedesa, Oliva López, dijo que los hospitales que se mantienen en funcionamiento para recibir a pacientes Covid son el General Ajusco Medio, el de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, el General Dr. Enrique Cabrera y el General Tláhuac.