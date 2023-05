La respuesta que dio Calderón a advertencia de Elba Esther

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), rechazó haber participado en un acto ilícito en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante la gestión de Miguel Ángel Yunes.

Esto, luego que el 28 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la desaparición del Insabi al manifestar que lo que se busca es integrar todo el sistema de salud y recuperar lo público, porque en las pasadas administraciones "estaba infestado de corrupción".

"Imagínense lo que hicieron en el ISSSTE. Ahí estuvo la maestra Elba Esther Gordillo, ella impuso a Miguel Ángel Yunes y otros exgobernadores, todos los servicios subcontratados. Ahora estamos buscando integrar todo, recuperar lo público", resaltó en aquella ocasión.

La exdirigente del SNTE, en una carta titulada "Ahí la espero con el Ejército" que fue difundida este martes en redes sociales, recordó que le manifestó al entonces presidente Felipe Calderón que los maestros de México se oponían a que Miguel Ángel Yunes continuara como titular del ISSSTE, por las malversaciones de fondos financieros.

"Cuando me comentó que Yunes estaba haciendo bien su trabajo, le advertí tomaríamos las instalaciones del ISSSTE y su respuesta... 'Ahí la espero con el Ejército'... esa fue la respuesta del entonces Presidente de México, Felipe Calderón", refiere el texto.

"La Maestra" señaló que la elección y remoción del director del ISSSTE compete única y exclusivamente al titular del Ejecutivo Federal, y no a ella.

"Por ello, con relación a las declaraciones hechas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 28 de abril del presente año sobre mi persona y la gestión del señor Miguel Ángel Yunes al frente del ISSSTE, le digo categóricamente que no participé en acto ilícito alguno, como me acusa desde su tribuna.

"Siempre me he conducido conforme a derecho y respeto a las instituciones de este país; y desde luego, a la investidura Presidencial. Por ello Sr. Presidente: ¡Basta de falsas acusaciones a mi persona!", remarcó.