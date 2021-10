"La SCT es un elefante viejo y reumático", acusa senadora de Morena

La senadora por Morena, Soledad Luévano Cantú, aseguró que "la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es el más vivo ejemplo del elefante viejo y reumático, ese que describe el Presidente de la República y que ha resultado tan complejo de mover; es exasperante gestionar en esta dependencia los trámites para conseguir la gestión de una carretera, tardan años, literalmente, años".

Durante la comparecencia del titular de la SCT, Jorge Arganis, ante comisiones del Senado de la República la legisladora, junto con senadores panistas y priistas, cuestionó severamente por la burocracia en la dependencia, así como por las megaobras que realiza la Sedena.

"En Zacatecas hay carreteras que iniciaron a construirse hace más de 10 años y aún no pueden ser concluidas. Y no hablamos de súper carreteras extensas, hablamos de tramos de 70 y 80 kilómetros que se quedaron olvidadas en la maniobra burocrática", dijo la morenista.

"Es lamentable, es lamentable porque no he observado que la Cuarta Transformación haya tocado la puerta de esta Secretaría aún, no parece ser una dependencia en la cual el Presidente pueda apoyarse", criticó.

Destacó que uno de las entidades que más ha padecido la parálisis de la SCT "es mi estado Zacatecas, en Zacatecas el Presidente de la República se comprometió a construir, en su sexenio, la autopista libre Zacatecas-Aguascalientes, pero parece que el trámite se extravió en la maroma burocrática.

"El presidente también se comprometió a construir la autopista Zacatecas-Guadalajara, y es la misma historia, no se ha construido ni un metro porque desde el 2020 se está licitando un proyecto de factibilidad", dijo Luévano Cantú.

"Señor secretario, le pregunto y quiero decirle, si está usted consciente que su Secretaría está haciendo quedar mal al presidente y al proyecto de cambio que él dirige. Señor secretario, quiero preguntarle ¿Qué hay que hacer para despertar al elefante viejo y reumático de la SCT y se avance en estos dos proyectos?", concluyó.