La seguridad no acepta exclusión, ni se regatea: Rosa Icela Rodríguez

Al señalar que la seguridad es un reto que exige unidad, trabajo coordinado, voluntad y constancia, Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llamó a las autoridades estatales y municipales a evitar sectarismos, exclusiones y regateos. Al acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en este municipio y en su primer acto público como secretaria, Rosa Icela Rodríguez exhortó a las autoridades locales a fortalecer de manera conjunta y coordinada las estrategias locales para generar condiciones de seguridad.

"Hay que subrayar que la seguridad es un reto que exige unidad, trabajo coordinado, constancia y voluntad. La seguridad no acepta exclusiones, la seguridad no admite sectarismos, la seguridad no se regatea. Hay hombres y mujeres que predican con el ejemplo, que trabajan para garantizar la seguridad, la justicia y poner fin a la impunidad", dijo. A un costado del gobernador Silvano Aureoles, la titular de la SSPC señaló que ejemplo de que la coordinación da resultados es que en la mayoría de los estados los delitos han disminuido, y en otro la violencia se ha contenido; y, en los menos, apuntó, aún tenemos desafíos.

"Es por ello que el gabinete está recorriendo el país, supervisando que la directriz Presidencial para la construcción de la paz se cumpla". Acompañada por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), y por el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar), Rosa Icela Rodríguez aseguró que en México se viven nuevos tiempos y atrás quedó la época en que las mujeres eran marginadas de responsabilidades relevantes.

"Hoy nos sumamos a este esfuerzo con compromiso y convicción, trabajo de 24 horas todos los días del año, porque esta tarea es de todos los mexicanos y mexicanas, mujeres y hombres por igual, porque es un anhelo compartido tener tranquilidad en nuestras comunidades. Porque con usted, señor Presidente, hemos aprendido cómo sí se hacen las cosas, cómo sí se pueden tener resultados, y que no estamos condenados a la guerra, México está destinado a la paz", aseveró la funcionario.