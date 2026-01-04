La silla vacía, un símbolo de la ausencia en Atoyac

Atoyac, Gro.- El lugar es pequeño, estrecho, apenas son dos cuartos conectados por un pasillo. Todo el espacio es utilizado, nada está vacío, sólo una silla. "La silla vacía" es un museo, un memorial para las víctimas del terror que desplegó el Estado, a través del Ejército, en los pueblos y comunidades de Atoyac, Técpan, Coyuca de Benítez y San Jerónimo, en la Costa Grande de Guerrero, durante casi una década.

Al museo lo nombraron así por una razón simple: desde los años 70 en cientos de casas, los familiares se topan todos los días con eso: con una silla vacía, con una ausencia.

Es la metáfora de la tragedia de estas familias, es el símbolo de la ausencia, de la espera, del dolor, pero también es el de la memoria, de la irrenunciable posibilidad de olvidar a los que no están, a los que fueron desaparecidos. La silla vacía también debe ser un símbolo que indigne, que incomode.

Son dos cuartos repletos de fotografías, de rostros. Todo está condensado. Es un recorrido por el dolor, por la ausencia. Es un recorrido por la aplastante impunidad que impera en este país. Ahí están los rostros de los desaparecidos por el Ejército en los 70 y 80, pero también están los rostros de los que desapareció el crimen organizado.

