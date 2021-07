La UIF investiga a delegado del programas sociales en Tamaulipas, cuñado de Cabeza de Vaca

El delegado de programas sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, quien es cuñado del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, presuntamente por la indagatoria por delincuencia organizada que involucra a su pariente panista.

Las cuentas bancarias de Gómez Leal, conocido en Tamaulipas como el "Jotaerre", fueron aseguradas y retenidas por la UIF, que lo citó hace un mes, el 24 de mayo, "a efecto de continuar con el procedimiento de su garantía de audiencia", según el oficio de notificación, emitido el 18 de ese mes, cuya copia tiene SinEmbargo.

El cuñado de García Cabeza de Vaca se convirtió en Delegado de programas federales en Tamaulipas, supuestamente porque estaba "peleado" con el Gobernador y siempre estuvo respaldado por Gabriel García Hernández, el coordinador general de los delegados, quien renunció al cargo, el jueves 24.

La UIF envió un citatorio a Gómez Leal. Foto: Especial.

Gómez Leal participó en la última reunión de los delegados federales con Gabriel García en Palacio Nacional, en cuyo patio central se tomaron la última fotografía con el ahora Senador.

El cuñado de García Cabeza de Vaca siempre fue visto con descofianza en algunos círculos de Morena, pero fue el propio López Obrador quien dijo que no había problema, en un mensaje de diciembre de 2019.

Expuso el Presidente de la República: "El que nos representa sí es cuñado del Gobernador, pero no tienen relación, es decir, son familiares, pero para decirlo con toda claridad, están peleados. Ya me da pena, pues, decir estas cosas, pero así es, él no está dependiendo del Gobierno del estado".

Sin embargo, la investigación sobre Gómez Leal y su patrimonio se profundizó por parte de la UIF, que fue la instancia encargada de presentar denuncias contra su cuñado el Gobernador, pero también contra su hermana, Mariana Gómez Leal, y su padre, José Ramón Gómez Reséndez.

También están implicados en esta investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal la madre del Gobernador, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, sus hermanos, Ismael, actual Senador del PAN, y José Manuel, así como su cuñada Evelyn Aimee Rodríguez Garza.

También están implicados los empresarios Juan Francisco Tamez Arellano, representante legal de la empresa T Seis Doce, y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, administrador único de Inmobiliaria RC, este último detenido este jueves 1 de julio en McAllen, Texas, e inmediatamente entregado a la FGR.

Reséndez Cantú es un personaje clave en las operaciones presuntamente criminales del Gobernador García Cabeza de Vaca, quien ya fue desaforado por la Cámara de Diputados, pero el Congreso local lo protegió, algo que podría cambiará después de que el PAN perdió la mayoría en las elecciones de junio.

DETIENEN A EMPRESARIO LIGADO A GOBERNADOR

Baltazar Higinio Reséndez Cantú, investigado por su presunta relación en los delitos por los que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue detenido hoy en Texas, Estados Unidos; el empresario ya fue entregado a autoridades mexicanas.

Funcionarios federales confirmaron a medios nacionales que el contratista del Gobierno de Tamaulipas fue entregado a la Policía Federal Ministerial de la FGR en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa.

Según esta información, las autoridades mexicanas cumplimentaron una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada contra el empresario e iniciaron hoy su traslado al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.

De acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Reséndez Cantú sería prestanombres del actual Gobernador de Tamaulipas.

La UIF, que encabeza Santiago Nieto Castillo, exhibió que Enerxiza Wind, compañía mexicana que se asoció con la española Acciona Energía, para ganar en 2016 –de manera ventajosa– una licitación para construir y operar el parque eólico El Cortijo, está ligada a García Cabeza de Vaca y, además, Baltazar Reséndez Cantú funge como accionista.

Además, una investigación de la revista Proceso ubicó al empresario detenido en EU y entregado a las autoridades mexicanas en una lista del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) por "actividades sospechosas de lavado" por un monto de 4 millones 315 mil 800 dólares.

Otro antecedente del empresario tamaulipeco es que, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue fichado por la Financial Crimes Enforcement Network del Gobierno estadounidense –una dependencia que depende del Departamento del Tesoro– también por actividades relacionadas con lavado de dinero.