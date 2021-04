"La última palabra la dice el pueblo", dice Félix Salgado

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio por la gubernatura de Guerrero, éste se pronunció en sus redes sociales en un claro rechazó al fallo y aprovechó para convocar a un mitin en Chilpancingo este miércoles.

Luego de la votación de seis contra uno, en la que el único que se desmarcó de sus compañeros fue el magistrado José Luis Vargas, Salgado Macedonio invitó a sus simpatizantes a concentrarse en la Alameda Granados para que sean ellos quienes tengan "la última palabra".

"La última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada", escribió en su mensaje.

Y agregó: "Nuestro movimiento es pacífico en pie de lucha por la democracia, con la cabeza fría y el corazón caliente".

Esto, no obstante, es contrario a lo anteriormente anunciado por el propio Macedonio, quien apenas el 14 de abril, también en sus redes sociales, aseguró que acataría la decisión que tomara el Tribunal Electoral atañéndolo a "un compromiso con la democracia y con nuestra Patria".

Ese mensaje fue compartido por el hoy exabanderado de Morena unas horas después de que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) decidieran sancionarlo con el retiro de su candidatura por segunda vez en este proceso electoral.

Con una votación más cerrada, de seis contra cinco, el Consejo del INE ratificó la cancelación de la candidatura por no haber presentado el informe de ingresos y gastos de precampaña y calificar eso como una falta grave mayor.

Ante esto, el morenista, en el mismo mensaje dijo que la 4T y él avanzaban "con el corazón".

"La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón", finalizó.

"No estás solo", gritan a Macedonio en Guerrero.

Tras conocer el fallo del Tribunal Electoral, que ratificó la decisión del INE de mantener la cancelación de su registro como candidato, Félix Salgado Macedonio aseguró que "la lucha sigue" porque el que manda es el pueblo.

Entre gritos de "¡no estás solo!", Salgado Macedonio dijo que una cosa es lo que digan el Tribunal y el INE, y otra lo que decida la gente.

"Ya vieron ustedes el debate del Tribunal, lo que decidió el INE. Decidieron que yo no vaya a la elección como gobernador. Esa es decisión de ellos, muy respetable, y entonces mañana a las 12 del día vamos a tener una gran asamblea popular en la alameda Granados Maldonado, porque las determinaciones no las tomo yo, las toman ustedes, las toma el pueblo", expresó.

Acompañado por sus simpatizantes, citó al presidente López Obrador, al que consideró "el mejor presidente que hemos tenido en México", y dijo: "Con el pueblo todo, sin el pueblo nada".

Y adelantó que todavía tienen "muchas instancias por agotar, al menos tenemos tres más".