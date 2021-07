La verdadera lucha es arrancar a los jóvenes de la delincuencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que "la verdadera lucha" contra la delincuencia es que las bandas no puedan enganchar a los jóvenes.

Al supervisar el avance de los programas sociales y en compañía del gobernador Héctor Astudillo, el titular del Ejecutivo federal señaló que su gobierno federal debe de ofrecer oportunidades a este sector para evitar que se vean obligados a ser parte del "ejército de reserva" de los grupos de la delincuencia organizada.

"Nosotros tenemos que atraer a los jóvenes, quitarles a las bandas, a la delincuencia, a los jóvenes, esa debe ser una tarea fundamental, el que no tengan las bandas de delincuentes un ejército de reserva para las actividades ilícitas, esa es la verdadera lucha contra la delincuencia, contra los jefes de las bandas, el que no puedan enganchar a los jóvenes, y nosotros tenemos que dar esa lucha, palmo a palmo, para que ningún joven se vea por necesidad obligado a tomar el camino de la delincuencia", dijo.

El Mandatario federal afirmó que se debe de fortalecer el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que los jóvenes estén ocupados capacitándose, pues aseguró que los "halcones" (informante del narcotráfico) ganan igual que quienes están en este programa, es decir, un salario mínimo.

"Tenemos que fortalecer el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que todos los jóvenes estén ocupados, formándose y capacitándose, como aprendices en unidades productivas del campo y de la ciudad, con su salario mínimo asegurado. ¿Cuánto les pagan a los halcones para hacer trabajos riesgosos, ilícitos? pues también el salario mínimo", dijo.