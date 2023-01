"La victoria vamos a alcanzar": Ricardo Monreal difunde ahora su Ska

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Como si fuera 2024, el senador Ricardo Monreal quien en las últimas semanas se sumó a la lista de corcholatas presidenciales, este sábado difundió una canción del género ska que sus seguidores le compusieron.

"Este fin de semana me tope con la sorpresa de una melodía, de una composición, de un género que le denominan Ska y un grupo de jóvenes encabezados por su vocalista Oliver nos compuso este Ska y le denominan Ska real", describe al principio de un video que compartió en sus redes sociales.

En el video el senador morenista menciona que "Es el talento de los jóvenes, no tiene límite, tenemos jóvenes impresionantes, hombres y mujeres innovadores, artistas, científicos, todos aman a México, quieren a México y quieren continuar con el proceso de transformación".

La letra de la canción dice: "Aunque a muchos no les guste, aunque a otros nos ataquen, del camino no nos van a sacar. Los monrealistas somos firmes no habrá nadie que nos quite, la victoria vamos a alcanzar".

Monreal señaló que le encantó la canción y presumió que ya cuentan con una cumbia, corrido, rap y ahora este estilo, refiriéndose al ska.

Después del rap y la cumbia, ahora llegó el ska. Gracias a las y los jóvenes talentosos que hicieron la composición del #SkaReal; las juventudes aman a México.



No te dejes ni te rajes,

vamos firmes hacia adelante,

sabes cuál es la opción real . pic.twitter.com/A9nMw5AmNP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 28, 2023

"Con Ricardo sigue el cambio, no te bajes de este barco, todo se puede lograr", se escucha en la composición.