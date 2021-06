La violencia irrumpe durante jornada electoral en varios estados

Los comicios intermedios de este 6 de junio, considerados los más grandes de la historia de México, avanzan con normalidad en la mayoría de los estados, pero con algunos incidentes violentos en los estados de Puebla, Estado de México, Michoacán y Baja California.

Este 6 de junio más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para renovar a más de 20 mil cargos. Entre estos, los 500 legisladores de la Cámara de Diputados, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y mil 923 ayuntamientos.

PUEBLA: BALACERAS Y ATAQUES

Al inicio de la jornada electoral se reportaron en redes sociales tres hechos violentos donde hubo detonaciones de arma de fuego en casillas del municipio de Tlachichuca en Puebla, de acuerdo con reportes de medios locales.

Cerca de las 8:20 horas se reportó el primer caso donde sujetos que viajaban en una camioneta negra realizaron varios disparos, reportó el periódico Central. Lo anterior provocó temor en los votantes que estaban haciendo fila y por ello se retiraron.

Minutos después se reportó otro hecho similar en la casilla 2222, aunque no se informó si se trataba de los mismos sujetos.

Alrededor de las nueve de la mañana sujetos realizaron disparos junto a una casilla ubicada cerca del parque de la 20 de Noviembre.

Aunado a ello, ciudadanos también reportaron que gente del actual Alcalde, Miguel Morales Zenteno, estaba realizando compra de votos en una bodega.

En otro punto de Puebla, un grupo de pobladores que tomaron los consejos municipales de Santiago Miahuatlán y Teotlalco impidió el inicio de la votación para ayuntamientos, pero sí se puso en marcha la de diputados federales y diputados locales.

Así lo informó el consejero presidente del INE en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, al dar a conocer las incidencias reportadas durante las primeras horas de la jornada electoral. Sobre el tema, aclaró que será decisión del Instituto Electoral del Estado (IEE) determinar lo que sucederá con los comicios de estos ayuntamientos.

ROBO Y BALACERA EN SLP

Otra entidad donde se reportó un incidente violento fue en San Luis Potosí, en donde sujetos armados arribaron a la casilla 808 ubicada en la colonia Guanos de la ciudad capital y dispararon sus armas de fuego para después robarse las urnas localizadas en la escuela federal Club de Leones, según confirmó la Fiscalía del Estado, que ya abrió de oficio una carpeta de investigación por la sustracción del material electoral.

Por estos hechos no se registraron personas lesionadas.

La dependencia indicó en un comunicado de prensa que cerca del mediodía de este domingo se reportó que en esta casilla sujetos realizaron detonaciones de arma de fuego y se llevaron las urnas.

"(Los) primeros reportes cuentan con las características de al menos dos de los vehículos de los probables (responsables) por lo que realizan las acciones respectivas. El área de Servicios Periciales trabaja (en) el lugar de los hechos y recolecta algunos casquillos percutidos para su análisis", precisó la dependencia.

Un video de los hechos muestra que los agresores se trasladaron a esta casilla en por lo menos tres camionetas blancas, desde las cuales dispararon.

Las mismas imágenes dan cuenta que en lugar de los hechos había un número importante de personas, entre ellas niños.

En la grabación se escucha a uno de los testigos decir que los vehículos en los que viajaban los atacantes no tenían placas.

BAJA CALIFORNIA: ARROJAN CABEZAS

Varias personas arrojaron en dos eventos distintos cabezas humanas frente a dos mesa de votación de la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California, reportó la agencia EFE.

De acuerdo con los reportes, un hombre se acercó a un colegio electoral y arrojó una cabeza humana para después darse a la fuga. Dicho incidente ocurrió sobre las 9 horas y unos 40 minutos después en otra calle de esta fronteriza ciudad otra persona lanzó restos humanos dentro de dos bolsas a unos 100 metros de distancia de otra mesa de votación.

Pasado el mediodía, otro suceso similar ocurrió en la colonia (barrio) Mariano Matamoros, cuando se lanzó otra cabeza humana.

En Mexicali, otra de las ciudades más importantes de la región, también se registraron varios incidentes.

El primer reporte del día en Mexicali se dio de madrugada cuando hombres armados dispararon a las oficinas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a las autoridades locales, en el sitio se encontraron 32 cartuchos percutidos, así como daños materiales a paredes y ventanas del edificio de al menos dos pisos.

No hubo personas detenidas ni tampoco lesionados.

Horas después, otro comando armado robó boletas electorales de un par de colegios electorales de Mexicali.

El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) hasta el momento no se ha pronunciado sobre estos hechos.

EDOMEX: BALACERA EN METEPEC

Sujetos irrumpieron esta mañana en una casilla que no tenía presencia de policías o Ejército y destruyeron las urnas, según puede verse en un video difundido por Ruido en la Red.

Alrededor de las 10:00 horas, un grupo de hombres destrozó el mobiliario y golpeó a funcionarios de casilla, la cual se encuentra ubicada en una unidad habitacional Lázaro Cárdenas del municipio de Metepec, en el Estado de México.

Imágenes difundidas en redes sociales y en diferentes medios nacionales, se puede observar cómo los sujetos, quienes portaban gorras y cubrebocas, ingresaron y vandalizaron la instalación, con la finalidad de impedir que se llevara a cabo la jornada electoral.

Alrededor de las 14:00 horas se informó de la detención de 15 personas quienes presuntamente intentaron llevarse la documentación electoral, boletas y urnas.

En Valle de Chalco, otro punto del Estado de México, se reportó una trifulca en una casilla ubicada en la colonia El Carmen, donde presuntamente el regidor intentaba comprar el voto de las personas que estaban formadas.

GUERRERO: COMPRA DE VOTOS Y AMENAZAS

Representantes de Morena y del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero denunciaron amedrentamientos de hombres armados en comunidades de Taxco de Alarcón y de municipios de los distritos 17 y 18 de la región de Tierra Caliente, con la amenaza de "si van a las casillas ya no regresan".

De acuerdo con el diario El Sur, representante de Morena, Carlos Alberto Villalpando Milián, denunció que en los distritos 17 y 18 con cabecera en Coyuca de Catalán y Ciudad Altamirano "hay poca afluencia de votantes, refieren que se encuentran camionetas con hombres armados, y las personas que son militantes y simpatizantes están hablando, que están amenazados que si van a las casillas ya no regresan".

Pidió atender el problema porque, dijo, ya se acudió a dar aviso al Ministerio Público y ante notario, pero que la respuesta fue que "ellos dicen que no van tampoco por el temor".

Por su parte, el representante del PRI, Manuel Saavedra Chávez, denunció que en Teloloapan en la sección 2333, en las casillas "no están entregando la boleta para la elección de gobernador".

También pidió solicitar seguridad a autoridades estatales y federales para las comunidades Acuitlapán, Tehuilotepec, Juliantla, Axixintla, San Francisco, San José, Potrero, Cedrito, Tlacamapazapa, y Casino de la Unión porque "los ciudadanos están reportando la presencia de grupos armados, que valdría la pena ser apoyados por elementos de las fuerzas federales".

En otro punto, la candidata a la alcaldía de Acapulco por Morena, Abelina López Rodríguez, denunció compra de votos en las zonas suburbana y rural del municipio en plena jornada electoral.

Indicó que la intención es documentar todas las irregularidades para presentar las denuncias correspondientes en la siguiente etapa del proceso electoral y señaló que la ausencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en los sitios de compra de votos es porque es "parte de lo mismo".

Mencionó que los lugares donde se ha dado la compra de voto "a lo descarado" son Alta Cuauhtémoc, Vacacional, Paso Limonero, Lomas de San Juan, El Treinta, El Cuarenta, y Pie de la Cuesta, aunque no quiso identificar a favor de qué candidato o partido se hace la compra de voto porque, dijo "ustedes ya saben".

MICHOACÁN: SECUESTRO TEMPORAL

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) confirmó el secuestro, por unas horas, del presidente de la mesa directiva de una casilla, en Iramuco, municipio de Salvador Escalante, quien regresó con las boletas marcadas a favor de Morena y Redes Sociales Progresistas (RSP). El incidente ocurrió en la sección 1809 de Iramuco.

Lo mismo ocurrió en la casilla 2373 del mismo municipio, dio a conocer el representante del PRD ante el IEM, y confirmó el propio representante de Morena ante dicho órgano electoral, reportaron medios locales.

OAXACA: ROBAN Y QUEMAN URNAS

En el estado de Oaxaca medios locales reportaron que un grupo armado amagó a funcionarios de una casilla ubicada en la colonia Progreso de Lagunas, agencia de El Barrio de La Soledad, y robó la paquetería electoral. La casilla contaba con mil 938 boletas.

En Santa María Xadani, en la zona del Istmo de Tehuantepec, la Guardia Nacional detuvo a un grupo de sujetos que incendiaron boletas, por lo que ya fueron traslados a Fiscalía General de la República.

Además, se ha realizado el aseguramiento de armas, dos vehículos y radios de comunicación.

CHIHUAHUA: 19 DETENIDOS

En el estado de Chihuahua se detuvieron a 19 personas que de manera grupal realizaron hechos intimidatorios a personas que acudían a emitir su voto, de acuerdo con información de El Diario de Juárez.

En uno de los incidentes elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron alertados a los números de emergencias de personas efectuando actos intimidatorios contra una persona que efectuaba encuestas de salida, por lo que al acudir al sitio del reporte se solicitó el apoyo a la Unidad de Análisis Táctico.

BALACERA EN LOALLAGA DEJA DOS HERIDOS

JUCHITÁN, Oax.- Al menos dos personas heridas dejó la confrontación entre ciudadanos de Santiago Laollaga, municipio del Istmo de Tehuantepec, en una casilla de las sede de votación que se instaló en el balneario del Ojo de Agua.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando se escucharon disparos en dicha sede, lo que causó temor entre los pobladores, que huyeron despavoridos y trataron de ocultarse ante el sonido de las balas, de acuerdo con videos que han circulado en la red.

Durante la mañana, en este mismo municipio, un grupo de habitantes quemaron una de los espacios donde se instalarían las casillas, lo que obligó a que se reubicara y al medio día se reactivó la jornada electoral.

Dos horas después, tras volverse instalar en una sede distinta, pobladores se confrontaron y se escucharon detonaciones de arma de fuego, dejando como saldo dos personas heridas. Las elecciones nuevamente se suspendieron en esta población zapoteca.

En esta jornada electoral el Istmo de Tehuantepec se convirtió en el epicentro de la violencia, pues al menos en cuatro municipios se han registrado hechos violentos como quema de casillas, que además de Loallaga se ha presentado en Santa María Xadani y Santa María Mixtequilla, mientras que en Lagunas, en El Barrio de La Soledad, un comando robó la casilla y la papelería electoral, e incluso dejó a los funcionarios electorales pecho-tierra.

POR AMENAZAS DE MUERTE, NO INSTALAN CASILLA EN JEREZ

Las autoridades electorales estatales y federales en Zacatecas confirmaron que no se pudo instalar la casilla básica 667 en la comunidad de Guadalupe Victoria en el municipio de Jerez, debido a que los funcionarios de casilla fueron amenazados de muerte, por ello, se determinó la no instalación de esa casilla por seguridad de los electores y de los funcionarios.

Esta confirmación se dio a conocer en el primer corte de incidencias emitidas en las sesiones de los consejos electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), por lo que se determinó que los paquetes electorales de dicha casilla se regresen de manera intacta a las instalaciones de los consejos distrital y municipal.

Durante la sesión del Consejo General del IEEZ realizada a las 11:00 horas para primer corte de incidencias, se dio a conocer que en el Sistema de Incidencias de la Jornada Electoral (SIJE) se confirmaba la no instalación definitiva de una "casilla destino" en el municipio de Jerez, la cual, aglutinaba a otras cuatro casillas más que previamente el INE decidió reubicarlas por cuestiones de seguridad.

Es decir, previamente, las autoridades del INE por clima de inseguridad y violencia en ciertas zonas en ese municipio, decidieron reubicar las casilla 665, 673, 666 y 703 que se localizaban en las comunidades de Villa Hermosa (132 electores), Monte de los García (151 electores), Cieneguita de Fernández (155 electores) y Ordoñez (106 votantes), las cuales se enviaron a la casilla 667 de la comunidad de Guadalupe Victoria 667 (139 votantes).

Sin embargo, por esta misma situación de riesgo o inseguridad esta mañana en el SIJE se notificó que tanto el presidente de casilla como el suplente recibieron amenazas de muerte y se determinó no instalar dicha casilla.

Cabe mencionar que con anterioridad, las autoridades del INE habían reconocido la reubicación de varias casillas en los municipios de Jerez, Tepetongo y Monte Escobedo, además la Secretaría de Seguridad Pública del estado tiene ubicada esa región colindante con municipios de Jalisco como un foco rojo por la presencia y pugna de grupos del crimen organizado.

En el segundo corte de incidencias, el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) reportaba hasta las 13:52 el reporte de dos mil 512 casillas instaladas en el estado y faltaban el reporte final de 64, debido a que el sistema de cómputo que alimenta este sistema ha presentado intermitencias en los reportes que han sido lentos y en algunos casos los reportes se están enviando vía voz.

En este segundo corte, se registraban 54 incidentes, de los cuales, dijeron 31 ya estaban solucionados. Dentro de las quejas presentadas por los partidos políticos versan con la inconformidad de la difusión de los resultados de encuestas de salida en redes sociales.

La reanudación de la sesión permanente se tiene programada para las 17:30 horas, para conocer la situación de las incidencias y el cierre de casillas.