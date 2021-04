La youtuber, "La soldado Alexa Bueno" renuncia a la Sedena por acoso laboral

Alexa Bueno, youtuber que difundía las acciones del Ejército mexicano en redes sociales, renunció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tras acusar que ya se encontraba en un entorno "tóxico".

A través de un video en su cuenta personal de YouTube, la exsoldado anunció su retiro de la Sedena, y en el que explicó de cómo llegó a la dependencia y lo difícil que le fue tomar dicha decisión tras su desempeño en las Fuerzas Armadas desde septiembre de 2017.

"Hace una semana yo subí una foto diciendo que estaba de vacaciones y, en efecto, estaba de vacaciones, fueron unas vacaciones que me dieron porque estaba en espera de mis documentos donde oficialmente me había dado de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y fue una decisión que tomé hace más de un mes, de hecho ya la estaba tomando por octubre porque es muy complicado, no a toda la gente le gusta verte feliz, realizada", dio a conocer.

Añadió: "No tengo la necesidad de estar aguantando cosas que ni siquiera yo he provocado que me sucedan, las personas que me hicieron todo esto yo les deseo que les vaya super bien. Necesitaba liberarme de un ambiente tóxico, para decir ya", señaló en la grabación de 25 minutos.

Alexa Bueno, quién estuvo dos años trabajando en el área de redes sociales de la Sedena, denunció que ingresaban a su computadora para borrar videos y documentos, además de invadir su privacidad.

"Al final lo más decepcionante de todo es que yo no me quedé callada, lo hablé y nadie me hizo caso. Fue una decisión muy triste para mí y lo lloré muchísimo y me sentí muy decepcionada porque, la verdad, yo considero que faltaban muchas cosas por hacer", indicó.

A pesar de haber renunciado a la Sedena, la youtuber expresó su admiración al trabajo realizado por la Fuerza Armada y agradeció la oportunidad de poder formar parte del proyecto como influencer, además aseguró que continuará realizando contenido por cuenta propia.