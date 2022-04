Lamenta padre de María Fernanda que autoridades tardaran en actuar

Luis Carlos Contreras, padre de María Fernanda, joven víctima de feminicidio en Nuevo León lamentó que las autoridades tardaran en reaccionar en la búsqueda de su hija.

En entrevista con "Aristegui Noticias" señaló que su hija María Fernanda avisó a su familia que iba de regreso y también avisó a amigos que pasaba a recoger una laptop que había dejado encargada "para no andarla paseando", pero "a ninguno de los dos puntos llegó".

Explicó que lograron dar con su última ubicación por el GPS de su celular "llegamos muy rápido y empezamos a peinar la zona... Nos tardamos tres horas y media, yo nunca vi la patrulla, esa zona tiene una única vía de acceso, era relativamente fácil tener vigilancia, eso es lo lamentable y desde el lunes que hicimos el recorrido y hasta el jueves pasó el desenlace que todos conocemos".

Lamentó que pasó mucho tiempo para que pudieran tener una orden de cateo de un juez en el domicilio donde finalmente fue hallado el cadáver de María Fernanda.

Sobre la detención de Raúl Alfredo "N", presunto feminicida de María Fernanda, dijo que para él "es difícil saber qué decir en esta situación, no tengo un sentimiento de venganza, pero que sí se haga justicia, que se integre bien la averiguación porque sabemos de casos en los que por fallas llegan a salir libres".

Por último, mencionó que este miércoles acudirá a la Fiscalía especializada de Feminicidios y que espera se den las fechas de las primeras audiencias.

"Nuestra sociedad está adormecida, insensible y eso no es fruto de un día para otro, es algo de años de malas políticas. Humanamente yo no sé cómo vamos a salir de esta", comentó.

El 7 de abril, durante una diligencia de cateo, fue localizado el cuerpo de María Fernanda en un domicilio ubicado en calle Circuito de las Fincas, colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en Apodaca Nuevo León.

La joven profesionista de 27 años de edad, estaba desaparecida desde el domingo 3 de abril.

Ese día, la joven egresada de Finanzas del Tec de Monterrey, convivió con amigos en un domicilio del sur de la ciudad, para después llevar en su vehículo Mazda 3 2017 a uno de ellos supuestamente para "ver" un automóvil que pretendía comprar en el municipio de Apodaca.

El miércoles 6 de abril, su vehículo apareció abandonado cerca del Palacio de Justicia al poniente de la ciudad, al tiempo que la Fiscalía llevó a cabo dos cateos para tratar de localizarla.

El jueves 7 de abril por la noche hubo otro operativo, que la madrugada del viernes condujo al hallazgo del cuerpo de la joven.

El 12 de abril, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó la detención de Raúl Alfredo "N", de 26 años de edad, como presunto responsable de feminicidio y desaparición, en perjuicio de María Fernanda Contreras, de 27 años.