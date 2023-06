Lamenta PT decisión de López Gatell de cerrar laboratorio Psicofarma

A-AA+

Ante el crecimiento de las enfermedades mentales en niñas, niños y jóvenes, así como el aumento de suicidios en menores de edad y la escasez de medicamentos por la decisión del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, de cerrar el laboratorio Psicofarma, senadores del PT exhortaron al gobierno a revertir esta decisión.

La senadora Cora Pinedo Alonso urgió a la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación, lleven a cabo campañas de concientización sobre la importancia de la salud mental en los jóvenes e infantes, así como su atención oportuna.

Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente la legisladora por Nayarit pide además a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios un informe detallado sobre las irregularidades que supuestamente fueron la causa de la retención de millones de lotes de fármacos, causando desabasto y afectaciones a la salud de las personas por no contar con acceso a medicamentos psiquiátricos.

Asimismo, recomienda que ante eventuales acciones como las realizadas en contra de empresas farmacéuticas, como el cierre de Psicofarma, se tomen las previsiones necesarias para evitar el desabasto y no dañar la salud de la ciudadanía.

En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destaca que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete menores de 10 a 19 años, padecen algún trastorno de salud mental.

Y al tener algún tipo de trastorno mental se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, trayendo como consecuencia la exclusión social, la discriminación, la estigmatización, afectaciones a la salud física y en ocasiones hasta autolesiones.

Cora Pinedo informó que México ocupa el lugar 16 a nivel mundial con la mayor cantidad de personas con depresión, con el 8% de mexicanos que la padecen, de las cuales el 11.5 por ciento de estos son menores de edad.

La legisladora por Nayarit lamentó que los problemas mentales con los que cuentan millones de infancias y jóvenes tengan que ser tratadas por clínicas mentales privadas por falta de acceso a clínicas públicas, además, desde el 2022 se ha visto afectada la producción y distribución de medicamentos controlados.

"Datos de la plataforma Cero Desabasto, en el 2022 hubo un repunte en el desabasto de fármacos para diferentes padecimientos. De los mil 371 medicamentos totales que no han sido abastecidos en su totalidad, 200 estuvieron relacionados con la salud mental", apuntó Cora Cecilia Pinedo.

Aunado a esto, dijo, en 2022 la Cofepris cerró las plantas de Psicofarma por la producción irregular de psicofármacos, lo que ocasionó un aumento en el desabasto de estos medicamentos.