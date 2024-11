Gobierno lanza campaña contra violencia hacia mujeres

Bajo la consigna "no es normal, es violencia", Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres, anunció la campaña "¡Es tiempo de mujeres sin violencia! ¡Súmate y transforma!".

En el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre, Citlalli Hernández hizo un llamado a conocer esta campaña para prevenir la violencia contra la mujer y construir una nueva noción colectiva.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes en Palacio Nacional, la secretaria de Mujeres refirió que el llamado es a toda la sociedad "para cambiar nuestras conductas cotidianas e identificar las violencias, corregirnos entre nosotras y nosotros para tener un país más armónico, más pacífico".

Comentó Hernández que la campaña incluye la emisión de un boleto de Lotería, un timbre postal, carteles e información en redes sociales.

"En el gobierno de México, con la doctora Claudia Sheinbaum y desde esta Secretaría de las Mujeres, ninguna mujer está sola", expresó.

Citlalli Hernández mencionó 10 compromisos planteados a los gobernadores y las gobernadoras para combatir la violencia hacia las mujeres: coordinación permanente entre federación, estados y municipios; capacitación para las personas servidoras públicas; garantizar que la smujeres en situación de violencia reciban atención adecuada; acompañar con presupuesto estatal el esfuerzo de la federación; realizar permanentemente campañas y estrategias de comunicación.

También cero tolerancia hacia la violencia contra la mujer en cualquier ámbito; realizar acciones para que mujeres y niñas vivan una vida libre de violencia; fortalecer los modelos de prevención de violencia feminicida en cada entidad; prevención desde espacios educativos; y creación de fiscalías especializadas y abogadas de las mujeres.

Peter Grohmann, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, reiteró que la ONU está contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Anuncia que va a revisar las Alertas de Género

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se van a revisar "de fondo" las Alertas de Género, ya que consideró que se vuelven asuntos "burocráticos" que no necesariamente disminuyen las violencias.

"(...) necesitamos revisar las alertas, porque a veces cuando se da la alerta hay una serie de acciones que hay que seguir que no necesariamente te llevan a disminuir violencias. Se vuelven a veces un tema más burocrático, como de papel y no de fondo. Y son medidas y medidas y medidas y medidas", dijo.

En la conferencia de prensa de este viernes, Sheinbaum Pardo indicó que debe haber visión transversal en las secretarías, y capacitación a ministerios públicos, pero se hacen en tres días.

"¿Disminuyeron feminicidios? No. ¿Disminuyeron violencia contra las mujeres? ¿Sexual, por ejemplo? No. Bueno, entonces, ¿qué tienen que ver las medidas que están explícitas frente a lo que realmente está ocurriendo? Entonces, necesitamos revisar de fondo lo que son las alertas para que tengan resultados. Entonces, no porque no se deba decretar una alerta. En mi caso, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno decreté la alerta desde el propio gobierno de la ciudad y se decidieron 11 medidas y se les daban seguimiento. Disminuyeron feminicidios y otros temas", destacó.

Cabe mencionar que, a la fecha se han declarado 25 Alertas de Género en 22 entidades del país que incluyen 643 municipios.

De las 25 declaratorias emitidas desde 2015 hasta la fecha se han acumulado 552 medidas recomendadas a gobiernos y órganos autónomos locales, para que las implementen en el territorio y coadyuvar a reducir la violencia feminicida.

Aportan 71% del valor de las labores domésticas

En 2023, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados (trabajo no remunerado) que realiza la población de 12 años y más reportó un monto de 8.4 billones de pesos, cifra equivalente al 26.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De ese monto, las mujeres contribuyeron con 71.5% y los hombres, con 28.5%. Con sus labores domésticas y de cuidados, las mujeres aportaron a sus hogares 2.6 veces más valor económico que los hombres.

El valor generado por el trabajo no remunerado de los hogares, como porcentaje del PIB del total de la economía, superó al de algunas actividades económicas, como la industria manufacturera, que participa con el 20.3 % y el comercio que aporta el 18.6 %.

Al desglosar el trabajo no remunerado de los hogares por tipo de actividad, los cuidados y apoyo contribuyeron con 24.5% del valor económico total, las actividades de limpieza y mantenimiento a la vivienda participaron con 23.8%; las de alimentación, con 21.9%; las compras y administración del hogar, con 13.0%; la ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, con 8.8%, y limpieza y cuidado de la ropa y calzado, con 7.9%.

En 2023, de la población que realizó este tipo de actividades, 52.7% correspondió a mujeres y 47.3%, a hombres. Por tipo de función, las mujeres contribuyeron más en actividades como la alimentación, con 80.6%, y limpieza y cuidado de la ropa y calzado, con 77.8%. La participación de los hombres fue mayor en actividades como compras y administración del hogar, con 42.1%, y en ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, con 36.4%.

Los estados que aportaron los niveles más altos al valor económico nacional del trabajo no remunerado en los hogares fueron: estado de México, con 12.4%; Ciudad de México, con 6.9 %; Jalisco, con 6.7 %; Veracruz, con 6.2 %, y Nuevo León, con 4.9%.

Por su parte, al revisar el valor del trabajo no remunerado de cada entidad federativa respecto del PIB que generaron, se observa que las entidades con los niveles más altos fueron: Chiapas 67.7%, Guerrero 55.0%; Oaxaca 48.4%; Tlaxcala 45.2 %; y Zacatecas 44.7 %.