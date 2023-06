Lanzan Estrategia Nacional contra la Tortura

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura este 26 de junio, se presentó la Estrategia Nacional contra la Tortura para difundir material para visibilizar y prevenir este delito y los malos tratos, mediante menajes conjuntos a la población.

La campaña, del 26 al 30 de junio, también prevé que las autoridades que integran esta estrategia publiquen y compartan contenidos visuales a través de páginas oficiales, redes sociales, al interior de las instituciones y en espacios de impacto social e interés público.



¿En qué consiste?

Con la participación de 18 dependencias del Gobierno de México, la estrategia plantea diversas líneas generales como el diseño de esquemas de capacitación dirigidos a servidores públicos respecto a la aplicación de los Principios de Méndez; implementa y fortalece mecanismos de protección para servidores públicos que presenten denuncias por hechos de tortura; impulsa la elaboración de diagnósticos para detecta necesidades de capacitación, formación y profesionalización para prevenir el delito.

Además de atender, cumplir quejas, recomendaciones y solicitudes de organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales; implementar campañas de sensibilización dirigidas a servidores públicos para consolidar la cultura de cero tolerancia de actos de tortura; informa a la sociedad con campañas sobre el procedimiento y mecanismo de denuncia; promueve la difusión de recomendaciones, opiniones, dictámenes, sentencias e instrumentos de organismos nacionales e internacionales.

También promueve que los servidores públicos se abstengan de realizar expresiones públicas que deslegitimen, criminalicen y revictimicen a las víctimas.



¿Quiénes y cómo participan?

La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional con la impartición de capacitación en el uso legítimo de la fuerza y prevención de la tortura; integrar en todos los casos de privación de la libertad, la información en el Registro Nacional de Detenciones; y promover el uso de medios electrónicos para monitorear las detenciones y los traslados para evitar tortura.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Programa de Prevención y Readaptación Social para establecer y mantener mecanismos para la recepción de denuncias al interior de los lugares de la privación de la libertad; garantizar que los centros penitenciarios cuenten con personal médico especializado y protocolos con perspectiva de género para realizar exámenes; y supervisar espacios de privación de la libertad.

La Secretaría de Salud, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Servicios de Atención Psiquiátrica, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados también participan con acciones de salud, alojamiento y reconocimiento de condiciones de refugiados, entre otros.



Alejandro Encinas reclama a FGR por falta de programa para prevenir y erradicar la tortura

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, destacó que el fenómeno de la tortura requiere "una acción enérgica, coordinada, integral y transversal de las instituciones del Estado mexicano para erradicar", y reclamó a la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, que el programa de prevención y erradicación "todavía no está listo".

Durante la presentación de la Estrategia Nacional contra la Tortura, Encinas lamentó que, por décadas, la tortura se convirtió en práctica cotidiana en el ámbito de las instituciones públicas, "particularmente en los cuerpos de seguridad de primer contacto con la población".

El subsecretario admitió la responsabilidad para combatir esta práctica y demostrar que "en este gobierno no se tortura absolutamente a nadie".

"Hemos logrado avances muy significativos, pero nos falta todavía mucho por hacer. Estamos conscientes de que el programa correspondiente a la prevención y erradicación de la tortura le corresponde elaborarlo, publicarlo e implementarlo a la Fiscalía General de la República, se ha avanzado con ellos, hemos venido trabajando, pero lamentablemente este programa todavía no está listo y no se ha publicado", declaró Encinas Rodríguez.