Las 22 enfermedades de "El Jefe de Jefes" y sus medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Luego de que en días pasados un juez le concedió prisión domiciliaria a Miguel Ángel Félix Gallardo, exlíder del Cártel de Guadalajara, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, mencionó los padecimientos médicos que padece "El Jefe de Jefes", quien se encuentra en el centro de readaptación social de Puente Grande.

En la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad refirió que "El Jefe de Jefes", de 76 años, padece 22 enfermedades y toma medicamentos por prescripción médica.

"He dado la instrucción para que en el penal se le den todas las atenciones médicas que requieren, pues no solamente este interno, sino todos los que ahí permanecen, entonces esa es la instrucción que se ha dado al respecto", indicó Rodríguez.

Las enfermedades

Entre las enfermedades de Félix Gallardo, Rosa Icela Rodríguez destacó:

-Sordera izquierda y mala audición derecha.

-Atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en el ojo izquierdo.

-Carcinoma facial.

-Hernia de disco.

-Hipertrofia de próstata benigna.

-Vértigo de larga evolución.

-Esofagitis.

-Ansiedad y depresión crónicas.

-Hipertensión arterial.

-Diabetes mellitus.

-Tuberculosis pulmonar latente.

-Neumonía adquirida en el reclusorio.

El medicamento que se administra a Félix Gallardo

Los fármacos por prescripción médica que se administran a "El Jefe de Jefes" son: Renacenz, Nootropoli, Nexium, Pemix, Pregabalina, Psyllium plantago, Timolol oftálmico, Metformina, Ketorolaco, Aspirina, Dotbal, Calcitriol y Piridoxina.

En el Salón Tesorería, Rosa Icela Rodríguez expuso que el pasado 25 de agosto, el encargado de la Coordinación Médica de la Comisaría de Sentenciados de Jalisco recomendó el arraigo domiciliario a Félix Salgado "ya que su estado de salud requiere atenciones que en el penal donde se encuentra no se le podrían brindar".

Se informó que el exlíder del Cártel de Guadalajara es atendido de manera permanente por especialistas de segundo y tercer nivel.

En las ocasiones que se ha requerido trasladarlo, "ha tenido que ser por medio de vehículos especializados", como ambulancias de enfermería crítica.

Félix Gallardo cuenta con dos sentencias: una de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho; y otra más que deberá cumplir al término de la primera, de 37 años, por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena.