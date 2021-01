Las dos claves por las que la FGR no perseguirá a Salvador Cienfuegos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves de su desistimiento de emprender acciones legales contra el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, ya que no encontró pruebas de que éste se haya reunido con miembros del cártel del "H2", organización criminal con la que se le vinculó en Estados Unidos.

Aquí lo que dijo la dependencia sobre el exsecretario de Defensa.

Relación con el "H2". En una tarjeta informativa, la FGR dictaminó que el secretario de Defensa durante la administración de Enrique Peña Nieto tampoco mantuvo comunicación alguna con el grupo liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el "H2", a través de algún otro medio investigado.

En tanto que, explicó, no se encontraron indicios de acciones de protección contra los presuntos criminales, ni existe rastro de que el ahora exfuncionario diera órdenes a sus súbditos en la Secretaría de Defensa (Sedena) en beneficio de dicho cártel.

Patrimonio de Cienfuegos. En lo referente a la situación patrimonial de Salvador Cienfuegos, la dependencia a cargo del Alejandro Gertz Manero, concluyó que no hay "síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal" ni en discordancia con su sueldo al frente de la Sedena.

"Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del General Salvador Cienfuegos Zepeda", sentenció.

El resultado de las pesquitas de la FGR se da luego de más de 50 días de que el exgeneral de la Sedena regresara a México el 18 de noviembre tras ser detenido cinco semanas en Estados Unidos acusado de delitos contra la salud y lavado de dinero.

La detención de Cienfuegos en dicho país, derivado de investigaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos de América (DEA), causó molestias en el gobierno mexicano, ya que de acuerdo a éste, no se informó con antelación sobre la operación de la dependencia estadounidense.