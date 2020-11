Las Fuerzas Armadas no anhelan el poder: Rafael Ojeda

Al reiterar su lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, aseguró que al igual que lo expresó el pasado 20 de noviembre el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las Fuerzas Armadas no anhelan el poder, no tienen ninguno y señaló que es disciplina y valores para servir a México, y no esperan nada a cambio.

"Las y los marinos refrendamos nuestra lealtad incondicional a la investidura que representa y nos sumamos al Ejército mexicano y a la Guardia Nacional para servir bajo su mandato al pueblo de México, hoy y siempre.

"De igual manera, hoy y siempre, de igual manera, bajo este marco conmemorativo en la Secretaría de Marina Armada de México, le queremos expresar nuestro incondicional apoyo al Ejército mexicano como nuestro compañero de armas. Las Fuerzas Armadas, como bien lo dijo el general Luis Crescencio Sandoval, no anhelamos el Poder, y no tenemos ningún poder como algunos lo han manifestado.

Tenemos disciplina y espíritu de sacrifico, lo que nos hacer ser lo que somos, personas emanadas del pueblo con valores y principios inculcados para servir a México", señaló Ojeda.

"Que quede muy claro, somos personas que servimos a México por convicción, no esperamos nada a cambio", agregó.

En las instalaciones de la sede de la Marina, al celebrarse el Día de la Armada de México, el secretario señaló que por la pandemia de Covid-19 se viven "tiempos extraordinarios", que han puesto a prueba a la sociedad al imponer una nueva normalidad.

"La Secretaría de Marina Armada de México, compuesta por mujeres y hombres con moral de vencedor, ha sabido capotear los temporales y mantener el rumbo fijo hacia un puerto seguro.

"En este contexto y en el marco de los festejos del Día de la Amada, queremos rendir un homenaje al personal de médicos, enfermeros y de servicios espaciales, adscritos al establecimiento de sanidad naval donde estas mujeres y hombres se han mantenido en la primera línea de batalla con disciplina y humanismo, brinda esperanza y atención a quienes más lo han necesitado", apuntó.

El almirante señaló que preservar y recuperar la salud de las familias mexicanas es y seguirá siendo su principal misión sobre todo en la presente contingencia sanitaria.

"Por ello, hoy 23 de noviembre, recordamos nuestro pasado, pero también reconocemos a los héroes de nuestro presente, para dejar patente dicho reconocimiento en cada una de las clínicas y hospitales, una placa dejara el testimonio de estos días, en los que la incansable labor de nuestro personal hizo valor como nunca el honor, el deber la lealtad y el patriotismo, con nuestro pueblo", agregó.