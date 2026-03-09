Las ocasiones que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump

CIUDAD DE

, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Ante la insistencia del presidente de Estados Unidos,

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, de ofrecer ayuda apara combatir a los cárteles de la droga, la presidentase ha tenido que pronunciar en diversas ocasiones para rechazar la ayuda, al no permitir injerencia de otras naciones en territorio mexicano.En sude hoy 9 de marzo, la presidentaPardo pidió la disminución del consumo de drogas a Estados Unidos, luego de queafirmó que "es el epicentro de la violencia de los cárteles".Durante la inauguración del "", una alianza de líderes de países latinoamericanos con Estados Unidos, a la que no fue invitado, el presidentecriticó al país, asegurando que la presidenta Claudiano le ha permitido atacar militarmente a los grupos del narcotráfico en territorio mexicano.Hoyreiteró que si Estados Unidos quiere apoyar en el combate a estos grupos delictivos, debe detener el tráfico ilegal de armas a. "Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tienen; por lo menos el 75% -reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos- viene de los Estados Unidos", dijo.El primer planteamiento deEl 2 de diciembre de 2024 la Presidenta expresó estar en desacuerdo con unaestadounidense en territorio mexicano para combatir a los cárteles, luego de su llamada con el presidente. "No estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo", dijo."Le planteé que con respeto a nuestras soberanías era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia e investigación, respetando nuestras soberanías y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante", dijo la Presidenta durante sude ese día.Hace poco más de un año, el 7 de marzo de 2025, tras la llamada entre los Mandatarios donde acordaron pausar los aranceles a productos mexicanos, Claudiarechazó tener tratos extraoficiales conrespecto al combate del crimen organizado.En esa llamada, dijo la Presidenta, se habló de los esfuerzos del gobierno deen materia de seguridad y de la estrategia para impedir la llegada de fentanilo a Estados Unidos.No tenemos miedo de los cárteles:En julio del año pasadonegó que las autoridades mexicanas estuvieran petrificadas por el miedo al narco, como lo había afirmado previamente"¿Cómo dijo? ¿que tenemos miedo, que no sé qué?, pues no, ¡claro que no!".Ante el comentario del presidenterespondió que laentre ambos países es "muy importante", por lo que "Nosotros no queremos polemizar públicamente al tú por tú, no nos ayuda. Lo que sí es que decimos es lo que pensamos y defendemos lay no nos agachamos, y exigimos el trato de iguales", dijo."Vamos a buscar que esté bien informado el presidentesobre lo que estamos haciendo. Le pedí ayer a Relaciones Exteriores que junto con Seguridad, el secretariose haga una revisión de todo lo que se ha hecho, y que lo conozcan tanto los estadounidenses como el gobierno de los Estados Unidos y el trabajo conjunto deque tenemos para este tema en particular".En septiembre del año pasado, la Presidenta negó, nuevamente, tener miedo a los cárteles, tras las declaraciones del presidenteal mediosobre que la Mandataria federal no aceptaba la ayuda del Ejército de Estados Unidos por temor a dichas organizaciones criminales."Ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que él lo menciona. Respetamos mucho la relación-Estados Unidos, al presidentey pues no, no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. Le agradezco además la mención, la buena mención que hizo de mi persona" dijo en esa ocasión luego de decir que no entraría en debate.En dicha ocasión el presidente estadounidense afirmó que "está dirigido por los cárteles. Lo está" y que "le he ofrecido enviar al ejército, y ella no quiere que lo hagamos".Le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar:El 18 de noviembre del 2025, la Presidenta negó las declaraciones desobre la posibilidad de autorizar ataques en territorio mexicano para frenar el tráfico de drogas y rechazó unaestadounidense.En esa ocasión, la Presidenta aseguró que su gobierno no permitirá ningún tipo de intervención extranjera en el país y confirmó que el Mandatario estadounidense había sugerido, hasta ese momento, en más de una ocasión las operaciones militares estadounidenses dentro"En las pláticas que he tenido con el presidente, telefónicas, ha sugerido varias veces unade Estados Unidos en... pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información, pero que nosotros operamos en nuestro territorio",se mantuvo firme en queopera bajo el principio de"No necesitamos contestar a cada declaración":En diciembre del año pasado, Claudiarespondió que "no es necesario" a la insistencia desobre "atacar al narco" en. La Presidenta en esa ocasión rechazó, de nuevo, la posibilidad de unaestadounidense en"Ya la conoce (mi respuesta), eso no se va a dar porque no es necesario, primero; segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera; y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad".Además, durante sude ese día,afirmó que "No necesitamos contestar a cada declaración del Presidente"Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos"Un día después de la operación estadounidense en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro, el presidenteafirmó que "Hay que hacer algo con. Nos encantaría quelo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en".Además, en esa ocasióncomentó que Claudia, "está preocupada. Tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando. Te guste o no, no es agradable decirlo, pero los cárteles gobiernan" y que cada vez que ha hablado con ella él le ha ofrecido "enviar tropas".El 10 de enero de 2026,afirmó que la "independencia y" del país no estaba en negociación, "Lo he dicho nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y lade la patria".Estas declaraciones se dieron luego de que dos días antes, durante una entrevista condijera que "Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando", y que "Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país".Elde este año, durante una, la quinceava con su homólogo,, la presidentavolvió a descartar unaestadounidense en territorio mexicano.Durante sude un día después, la Presidenta platicó detalles de la llamada, asegurando que "Más bien (la llamada) fue en el tono de ´si ustedes quieren que los ayudemos a más, con nuestras fuerzas, en´. Le dije: ´bueno, eso no. Ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías´".Luego de las declaraciones desobre que eventualescontra los cárteles del narcotráfico podrían alcanzar "cualquier lugar", incluido, elde este año la presidentadijo que "Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos" sin referirse directamente a las declaraciones del presidente estadounidense.Elde este año la Presidenta dio a conocer la oferta de participación directa en operativos contra el crimen organizado por parte del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, durante sudescartó esa posibilidad."Nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada, y siempre hemos dicho que no", afirmó.El 29 de enero de 2026, la Presidenta rechazó operaciones conjuntas en, luego de informar que sostuvo unasobre temas de seguridad.