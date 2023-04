Las playas contaminadas que debes de evitar en Semana Santa

A-AA+

Ya comenzó el periodo vacacional de Semana Santa 2023 y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó un estudio sobre la calidad de agua de mar en los 17 estados costeros del país, por lo que aquí te decimos cuáles no son aptas para visitar esta temporada.

La toma de muestras que realizó la Cofepris en coordinación con las autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública se realizó durante las semanas previas al actual periodo vacacional, con la finalidad de obtener la media geométrica y generar un valor estadístico que permita señalar si una playa representa o no un riesgo para la salud.

Debes de saber que los análisis de laboratorio fueron realizados en 2,152 muestras de agua de las 289 playas de mayor afluencia pública de los principales destinos turísticos del país, los cuales arrojaron como resultado que 286 playas son aptas para uso recreativo, según información publicada en la página de la Cofepris.

Por lo que de acuerdo a estos análisis de la Cofepris sólo 286 playas son aptas para uso recreativo que conforman la red de estados costeros.

Las tres playas que resultaron no aptas para uso recreativo de las 289 en las que se realizaron análisis son: Playa Rosarito en Rosarito y las Playas Tijuana y Tijuana I, ambas en Tijuana, ubicadas en Baja California.

Ten en cuenta que el estudio arrojó resultados desfavorables para dichas playas, debido a la presencia de enterococos, unos microorganismos pertenecientes a un género de bacterias que son consideradas como indicador de contaminación en el agua, por lo que representan un riesgo para la salud.

La Comisión exhorta a la población a colaborar para mantener la limpieza de nuestras playas durante la temporada vacacional, ya que esta labor es una responsabilidad de todas y todos.