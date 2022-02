Las polémicas de Canal 22

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- En los últimos años Canal 22 ha sido cuestionado por especialistas y por usuarios de redes sociales por ser un medio público que se ha puesto al servicio de la narrativa gubernamental a través de diversos programas como "Chamuco TV".

En abril de 2021 Canal 22 promocionó en su cuenta de Twitter el programa "Chamuco TV" con imágenes de caricaturas producidas por la Warner Bros., pero adaptadas a personajes y asociaciones que han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, como Enrique Krauze y Claudio X. González.

El tuit provocó una serie de cuestionamientos al canal por "transmitir propaganda política". Pues el tuit fue borrado, así, sin más. Y dejaron las publicaciones acerca de que los caricaturistas Antonio Helguera, Rafael Pineda "Monero Rapé" y José Hernández "Monero Hernández" entrevistarían al periodista Juan José del Castillo.

La sección editorial de los moneros se mantuvo, es decir, durante varios minutos mostraron "personajes" como el "felinus organicus, SilvesKrauze, obsesionado con atrapar a un canario tropical", que no cesa en sus intentos "a pesar del ridículo que hace" y la emisión puede verse en YouTube.

La más reciente polémica se dio en junio pasado, cuando el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en el programa "El Chamuco TV" que "la idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos... es una campaña con una visión casi golpista".

El funcionario aseguró que "este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, con golpe, golpe de Estado" y acusó que el PRI y el PAN "participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos... y hoy están dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos".

Las declaraciones de López-Gatell generaron una fuerte discusión en redes y duros cuestionamientos y críticas.

A finales de 2021 EL UNIVERSAL informó que en Canal 22 se registró un déficit presupuestal de 24 millones de pesos, según se reportó en el Informe de Labores correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021. Por ello, la televisora no contó con "recursos suficientes para cubrir la totalidad de sus compromisos", es decir, pago de quincenas de diciembre y aguinaldos. Ante este déficit, la Secretaría de Cultura tuvo que solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda.

Recientemente, en la columna Crimen y Castigo de EL UNIVERSAL, se informó que en la televisora se han despedido desde 2018 a la fecha a cerca de 150 personas de distintas áreas, programadores, ingenieros, operadores, coordinadores, técnicos, administrativos y auxiliares; de ellos unos 120 han sido entre 2019 y lo que va del 22.

Además, a la fecha hay cerca de 30 demandas que suman ya casi 40 millones de pesos en pasivos; algunas demandas datan de años atrás, pero la mayoría se registraron de 2019 a la fecha.

Desde 2019 los medios públicos operados por el gobierno comenzaron a transmitir nuevas producciones que han sido cuestionados. En el 22 salió al aire "Me canso ganso", con Fernando Rivera Calderón; y "El Chamuco TV", con los caricaturistas Antonio Helguera, José Hernández, Rafael Pineda "Rapé", Rafael Barajas "El Fisgón" y Patricio Ortiz. Desde entonces, especialistas apuntaron que la burla a los antagonistas del gobierno no tiene que ver con la calidad deseable en un medio público.

A mediados de 2021, especialistas señalaron que el desdibujamiento que vive Canal 22 no es por culpa de la televisora ni de sus directivos, sino del gobierno federal, y que actualmente vive un estancamiento que ha hecho que hoy la televisora sea "un canal sumido en un proyecto de comunicación oficial, pero no pública, que apuesta por la propaganda y no por la cultura".

A la luz del 28 aniversario, celebrado el 23 de junio, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo, indicó a EL UNIVERSAL, que aunque la televisora ha sorteado recortes en su presupuesto y eso la deja con poco margen de maniobra, "de todos modos siempre se pueden tener producciones más peculiares con una apuesta a la calidad, a la reflexión y no sólo a la descalificación; a la inteligencia y no sólo al humor barato. Yo creo que esto falta en el Canal 22, pero también en otras televisoras públicas".

Fátima Fernández Christlieb, quien en 1991 formó parte del primer Comité de Planeación de Canal 22, ha dicho que no hay motivos para los cuales la televisora no pudiera desarrollarse con más recursos, con más autonomía, con más margen de maniobra.

"Viendo la nueva programación, veo que es muy limitada, es pobre; yo sé que hacen lo que pueden los trabajadores de todos los rangos, pero insisto, siempre se puede hacer más con algo de imaginación y apostando a defender los espacios de libertad y de autonomía, que respecto de otros medios del gobierno federal, ha sabido ganar el Canal 22", dijo.

Pese a las críticas, "Chamuco TV", coproducida con TV UNAM y Canal Once, y fue acreedor al Premio Nacional de Periodismo, reconocimiento que otorga el Club de Periodistas de México, A. C. en 2021

En noviembre del año pasado Canal 22 Internacional recibió el premio Logro Destacado por su Contribución a la Accesibilidad de la Audio Descripción, en la Gala de los Premios de Audio Descripción 2021, otorgado por el American Council of the Blind.