Laura Itzel Castillo anuncia agenda del Senado para esta semana

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, presentará esta semana su informe anual de actividades, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, destacó la senadora Laura Itzel Castillo.

En un video difundido en redes sociales, la presidenta del Senado de la República confirmó que también esta semana se votará en la Comisión Permanente el dictamen para la ratificación del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como nuevo embajador de México ante el gobierno del Reino Unido.

"En primer lugar, tendremos la comparecencia de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, quien es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y rendirá su informe anual de actividades. En segundo lugar, tendremos la ratificación del doctor Alejandro Gertz Manero como embajador del Reino Unido, con quien tenemos lazos muy importantes a nivel comercial, obviamente diplomáticos y, desde luego, culturales", destacó.

Laura Itzel Castillo afirmó que en el nuevo periodo ordinario de sesiones, senadores y diputados continuarán el análisis y aprobación de reformas fundamentales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Se inicia el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y, por tanto, el primero de febrero se va a instalar el Congreso General, de acuerdo a como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estaremos trabajando intensamente en iniciativas fundamentales para el desarrollo de nuestro país.