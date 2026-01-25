Primer Simulacro Sísmico 2026 en la CDMX: ¿a qué hora y cuándo será?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el primer Simulacro Sísmico de 2026 se llevará a cabo el próximo 18 de febrero a las 11:00 horas, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

La mandataria, subrayó la importancia de mantener a la población preparada, especialmente en una ciudad con alta actividad sísmica como la capital del país.

Brugada Molina destacó que este simulacro será exclusivamente para la Ciudad de México, como parte de una estrategia local de protección civil que permite evaluar protocolos, tiempos de reacción y coordinación entre autoridades y ciudadanía. "Tenemos que estar muy, muy preparados", enfatizó la mandataria capitalina.

Asimismo, la jefa de Gobierno señaló que a lo largo de 2026 se realizarán dos simulacros adicionales, cuyas fechas se darán a conocer oportunamente. Explicó que la realización de tres ejercicios anuales responde a la necesidad de reforzar de manera constante la prevención y la organización social frente a posibles contingencias.

Finalmente, reiteró el llamado a la participación activa de la población, instituciones públicas y privadas, al señalar que los simulacros son una herramienta fundamental para salvar vidas y reducir riesgos ante cualquier eventualidad de la naturaleza.