"Le aviso, voy a ser presidente de México", dice Quadri

Al señalar que en México hay "una oposición conservadora, moralmente derrotada", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una lista de sus adversarios de al menos 38 aspirantes presidenciales para 2024.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que entre esa lista de 38 personas están el excandidato presidencial, Gabriel Quadri; "la señora Lilly Téllez"; el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y el exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, quien en días pasados anunció una gira por todo el país rumbo a 2024.

"Ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados, no deben de haber tapados, ni tapados ni dedazo. Entonces, que los 38 participen. Todavía ayer o antier, Silvano. De los que me acuerdo así (...).

"Como 38, o si no es que más, y los que se apunten. Entonces, pues ellos tienen que empezar", expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería, López Obrador hizo referencia a "las corcholatas" de su movimiento: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, y sumó al senador Ricardo Monreal y al diputado Gerardo Fernández Noroña.

"Yo soy de la verdadera izquierda progresista", le responde Silvano Aureoles a AMLO

Tras ser mencionado en la mañanera, Silvano Aureoles le respondió al presidente sobre su aspiración presidencial.

"A propósito de lo dicho por López Obrador con relación a mi aspiración, le preciso que no soy del bloque conservador, yo soy de la verdadera izquierda progresista y por eso, le aviso, ¡voy a ser presidente de México!", escribió Aureoles en redes sociales.