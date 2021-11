Le roban celular en el Pa'l Norte, lo rastrea y lo encuentra en CDMX

Una joven disfrutaba del festival masivo Pa'l Norte, en Nuevo León cuando momentos después de haber usado su celular ya no lo encontró, pues entre la multitud se lo robaron y días después supo que estaba en la Plaza de la tecnología, en la Ciudad de México.

"Estaba hablando por celular con un amigo y luego colgué y me lo guardé (el celular) en la chaqueta, regresé cinco metros hacia el lugar donde estaba (antes de la llamada) y cuando quise volver a agarrar mi celular ya no estaba", relata Paulina Treviño a EL UNIVERSAL.

El famoso festival se llevó a cabo los días sábado 13 y domingo 14 de noviembre, los hechos ocurrieron en la primera de las fechas; al día siguiente Paulina realizó su denuncia ante la Fiscalía General del estado de Nuevo León.

"Puse mi celular en modo 'perdido' y acudí a la fiscalía, puse la denuncia y me comentaron que en el transcurso de esa mañana muchas personas estaban poniendo el mismo tipo de denuncia".

--Le pedían sus contraseñas para desbloquear celular

Paulina, de 27 años, comenta que recibió mensajes desde su dispositivo en el que le pedían enviara la contraseña para desbloquear su celular a que lo ella no accedió.

"El día martes pude tener otro celular y me metí a la aplicación y el día de ayer fue cuando me apareció la ubicación de mi celular y salía que estaba en la Ciudad de México".

La joven subió a su cuenta de Twitter una captura donde aparecía la ubicación en la Plaza de la Tecnología de la CDMX, y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto de la ciudad (C5), respondió a su publicación.

Al comunicarse con el C5 esto le respondieron que debe "orientarse con las autoridades de su entidad federativa para las acciones correspondientes".

La Fiscalía General de Nuevo León publicó hace unos días una lista con 23 celulares que fueron asegurados en el operativo de seguridad que se implementó en el festival.

Las autoridades ofrecieron entregar a domicilio los aparatos a los dueños que acreditaran la propiedad.

Este jueves la Fiscalía compartió algunas fotos de su personal entregando celulares a los afectados.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 estima 205 mil robos o asaltos en calle y transporte público; siendo cada uno de ellos susceptible al retiro de teléfonos móviles. A nivel nacional se estima que el 56% de los robos o asaltos en calle y transporte público exista sustracción de estos dispositivos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León mencionó que en 2019 se presentaron alrededor de 30 robos de celulares por semana; sin embargo, la cifra negra del delito asciende a 92.9%, esto según la ENVIPE 2020 - NUEVO LEÓN.