Le "truenan" el cuello y queda paralizado tras masaje en Puebla

Gerónimo Rodolfo Ramírez quedó paralizado tras un masaje que terminó mal en unos baños de vapor en la capital de Puebla.

El hombre de 43 años perdió el conocimiento tras la sesión de masaje en los baños Villa Frontera donde uno de los empleados le "tronó" el cuello el pasado 24 de noviembre.

El estilista perdió el conocimiento y fue trasladado al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud Estatal, donde los médicos le recetaron un desinflamante y lo dieron de alta.

Sin embargo, durante la madrugada del viernes 25 de noviembre quedó paralizado y familiares lo llevaron al Hospital General del Norte, donde los médicos dijeron que Gerónimo Rodolfo podría tener daño cerebral a consecuencia de la práctica de cuello que le hicieron en el baño de vapor.

El estilista actualmente no responde a ningún estímulo y presenta varias complicaciones.

Los familiares del hombre levantaron la denuncia correspondiente en contra del que resulte responsable ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El organismo clausuró los baños de vapor Villa Frontera, pero hasta este domingo 27 de noviembre no ha localizado al presunto responsable, de quien se desconoce su identidad y del cual no da razón el establecimiento.