LeBarón solicita amparo para acceder a carpeta de investigación

Con el fin de que la Fiscalía General de la República (FGR) le permita acceso a la carpeta de investigación que inició por el delito de delincuencia organizada relacionado con la masacre en Bavispe, Sonora, en la que nueve de sus familiares fueron asesinados por un grupo criminal, Adrián LeBarón Soto, promovió un amparo ante un juez de Distrito, con el respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

LeBarón Soto se ha quejado en diversas ocasiones de que muchos de los 26 detenidos al momento por este caso, están acusados de homicidio y no de la masacre contra los integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, en noviembre de 2019.

Aseguró que el Ministerio Público Federal sólo le ha mostrado las investigaciones por el delito de homicidio doloso, por lo cual recurrió al juicio de amparo en busca de acceder a la carpeta de investigación abierta por el delito de delincuencia organizada contra los responsables.

"Estuvimos ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quienes me están representando y coadyuvando con el juicio de amparo que interpusimos ante el juez de Distrito y ojalá proceda", dijo.

"Mi intención es poder coadyuvar y poder tener asesoría jurídica dentro de las carpetas de delincuencia organizada, espero que este amparo lo aprueben y le den para adelante".

Adrián LeBarón Soto interpuso el juicio de amparo el 8 de diciembre y señaló como acto reclamado la resolución de 17 de noviembre dictada en el expediente de impugnación 69/2021.

El juez de distrito ya admitió a trámite la demanda de garantías, pero no otorgó la suspensión provisional, debido a que el activista no la solicitó.

Con la detención, la semana pasada, de Rubén Armando "H" el "R7" y/o "Calva", presunto integrante del grupo criminal "La Línea", quien al parecer fungió como comandante de patrulla o de sicarios durante el ataque en Bavispe, Sonora, suman 26 los detenidos por este caso.

Sin embargo, del total de detenidos sólo cinco han sido acusados por homicidio calificado, tentativa de homicidio, y daños y participación directa en los hechos.