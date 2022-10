Legisladores denuncian Misiones Cubanas en México; acusan explotación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Congresistas mexicanos y estadounidenses denunciaron de manera tajante la operación de las Misiones Cubanas en México, a través de las cuales el gobierno de México hace llegar al régimen cubano millones de pesos mediante la explotación de médicos.

En el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Florida estuvieron la diputada Mariana Gómez del Campo; el senador Alfredo Botello, así como Representantes y Senadores estadounidenses, entre los que se encuentran la Congresista María Elvira Salazar, el Senador Marco Rubio y la Senadora Estatal Ana María Rodríguez.

La diputada federal del Partido Acción NAcional (PAN), Gómez del Campo denunció públicamente que la operación de estas supuestas misiones constituye el delito de trata de personas, toda vez que "la finalidad es la explotación de estos supuestos médicos que, además de no contar con un título profesional, son 'contratados' bajo amenazas. No se contrata personal libre con derecho a negociar sus condiciones laborales".

"El pago que se pacta se da entre el gobierno de México y el régimen cubano, los médicos únicamente reciben un mínimo porcentaje que además se les retiene hasta que llegan a la isla. La finalidad del régimen cubano, sin duda, es la explotación de estas personas pues las 'misiones'" cubanas, constituyen la mayor partida de ingresos exteriores de Cuba desde al menos 2005. En 2018 representó entre el 40% y el 50% de su balanza de pagos en el extranjero", denunció la Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN.

Asimismo, pidieron realizar una investigación sobre las violaciones del T-MEC por parte de México, con el argumento de que en este caso existe empleo ilegal de médicos cubanos por parte del gobierno de López Obrador, pues en el capítulo 23 se prohíbe explícitamente a los firmantes realizar trabajos forzados y el tráfico de personas.

Finalmente, no debemos olvidar que los contratos de los trabajadores en misión, incluyen imposiciones personales como la obligación de dar a luz en Cuba para impedir que los trabajadores obtengan residencia en otro país; la remuneración neta líquida es del 15%, el 85% restante es para el régimen cubano.

Además, los contratos contienen una "cláusula de regreso" en la que se establece que al terminar la misión deben regresar a Cuba, en caso contrario la remuneración acumulada la pierden para siempre y se les aplica la Ley de los 8 años; todos los contratos exigen subrogación a la ley cubana; muchos profesionales se ven obligados a pagar al Partido Comunista de su salario.

En esta conferencia, también se habló de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se viven en Cuba y las condiciones infrahumanas en las que como consecuencia del régimen vive la población de la isla.

"Aproximadamente el 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, originando crisis humanitaria de magnitudes incalculables, el régimen cubano persigue penalmente a las personas sin el debido proceso y las desapariciones forzadas son una constante en aquel país", advirtió la también presidenta de la ODCA, Mariana Gómez del Campo.

"Es fundamental detener la operación de las misiones cubanas en México pues los recursos están yendo a parar a la dictadura cubana y el dinero de los mexicanos está financiando al régimen, ya que las transferencias por parte de México se hacen a cuentas oficiales", denunció la también Diputada Federal.

"Con esto queda demostrado que Díaz Canel y López Obrador son tratantes de personas, pues según lo señalado por el director del IMSS, al 13 de octubre habría un total de 436 supuestos médicos cubanos en el país", concluyó.