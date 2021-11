Legislativo ya no confronta al poder: Córdova

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, lamentó que México viva tiempos en los que la mayoría de los legisladores renuncian a ser contrapeso del poder y simplemente respaldan las iniciativas del Ejecutivo, sin una confrontación de ideas.

Al participar en la presentación del libro La reelección en México: el nuevo reto democrático. Regulación, implementación y criterios relevantes, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, el presidente del INE salió en defensa del pluralismo político y criticó la actitud de la fuerza mayoritaria en la Cámara de Diputados de no cambiar "ni una coma" a las iniciativas del Ejecutivo.

"Prevalece por desgracia un debate público precario, prevalece el dogma y se desprecia la discusión informada; hay una renuncia a la sana e indispensable confrontación de ideas y existe una condena antimoderna al pensamiento crítico y al conocimiento científico", dijo.

Además, señaló que a casi ocho años de la reforma que permite la reelección consecutiva de legisladores, el Congreso de la Unión no ha aprobado la legislación secundaria, por lo que el INE tuvo que emitir el reglamento para regular el mecanismo, "en pleno ejercicio de su facultad reglamentaria", a pesar de que se le acusa de invadir esferas del Poder Legislativo.

"A veces se enoja el Legislativo cuando uno dice esto, pero hay que decirlo. Hay una breve omisión legislativa todavía pendiente, o sea, vamos para ocho años y todavía está pendiente, [lo que] provocó que el intento de regulación normativa secundaria lo hicieran quienes se verían beneficiados de esta figura, pero ni eso logró concretarse, es decir, que existía para el proceso electoral pasado y sigue existiendo aún, un vacío normativo".

Córdova Vianello insistió en que de ninguna manera se invadieron funciones que sólo corresponden a los legisladores, pues ante tal omisión, el INE estaba obligado a dar certeza jurídica sobre el proceso de reelección.

"No es un ejercicio sin lugar a dudas deseable, pero la certeza de los procesos electorales lo vuelve necesario. Es importante destacar o insistir que si bien no era lo óptimo ni lo deseable, ante dicha omisión se hizo indispensable y necesario que el INE, en su carácter de órgano autónomo, en el ejercicio de su facultad reglamentaria y responsable de la función estatal de organizar las elecciones, emitirá lineamientos que habrían de regular dicha reelección", explicó.

Recordó que fueron mínimas las correcciones que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de las impugnaciones de los legisladores al acuerdo del INE para regular la reelección.

Por otra parte, el presidente del INE destacó las bondades de la reelección en el Poder Legislativo y en las presidencias municipales, ya que es un mecanismo de rendición de cuentas que contribuye al funcionamiento esencial de la democracia, al empoderar a la ciudadanía y permitirle con su voto no solamente elegir representantes y gobernantes, sino también juzgar las buenas o malas gestiones.