Legitimidad de ganadores del PJ no viene del poder: Taddei

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, afirmó ante magistraturas y juzgadores electos que con este nuevo modelo, su legitimidad no proviene del poder, sino de la ciudadanía que les dio su voto.

Este jueves, el INE comenzó la entrega de constancias de mayoría a 801 magistraturas y juzgadores electos de todo el país, a un mes de la elección judicial.

"Es, en términos históricos, un momento comparable a aquellos en los que el poder reconoce por fin que su legitimidad no proviene de sí mismo, sino de la ciudadanía llamada su pueblo", sostuvo Taddei Zavala.

Subrayó que la declaración de validez no es un acto solo administrativo, es un acto de afirmación democrática y la expresión institucional de un mandato de legitimidad popular para ejercer la función jurisdiccional con independencia, con ética y con responsabilidad ante la nación.

"Porque nos invita a imaginar un país donde los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, emanen sin excepción de la voluntad soberana de la ciudadanía. No se trata de una simple innovación electoral, se trata de una transformación cultural, de una apuesta de todos por una democracia más profunda, más participativa, más corresponsable", aseguró.

Casi al finalizar el evento, una de las candidatas electas se levantó, extendiendo la bandera de México y exclamó: "¡Vivan aquellos que ganamos sin partidos, sin apoyos, sin nada!"

"¡No todo estaba dicho, salimos a luchar y buscar esos votos legítimos!, ¡Viva por aquel que puede levantar la frente y decir gané, ganamos y ganó México!", expresó para después recibir un aplauso de los presentes.