Hombre es estafado, ahora por "Jennifer Aniston"

Se viralizó en redes la historia de un hombre que fue engañado por una persona que se hizo pasar por una falsa Jennifer Aniston y logró robarle miles de pesos. El caso llamó la atención en internet.

Con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), las personas son estafadas con mayor facilidad, ya que ahora es posible suplantar la identidad de estrellas de Hollywood, reproduciendo sus rostros y voces.

¿Cómo fue estafado el hombre?

Paul Davis, de 43 años, contó su historia al periódico The Sun, donde afirmó que durante varios meses creyó que mantenía un romance con Jennifer Aniston, al grado de que la supuesta actriz le pidió ayuda económica.

El británico, originario de Southampton, Inglaterra, señaló que recibió varios videos en los que, supuestamente, Jennifer Aniston le expresaba su amor y le pedía comprar tarjetas de regalo de Apple por 5 mil pesos (200 libras).

El estafador logró convencer a la víctima enviándole una licencia de conducir falsa con la supuesta identidad de la actriz, lo que hizo que Paul creyera que todo era real. La trampa fue diseñada utilizando inteligencia artificial.

Incluso, la tecnología permitió generar una fotografía de la actriz sosteniendo una hoja con el mensaje "Te amo", lo que llevó a Paul Davis a caer en la estafa sin sospechar nada.

¿Por qué Paul Davis cayó en la estafa con IA?

Meses después de la estafa, a Paul le llegaron mensajes de supuestos Elon Musk y Mark Zuckerberg que también solicitaban su apoyo económico, pero él explicó que únicamente había caído en la estafa de Jennifer Aniston.

The Sun destacó que Paul Davis actualmente no tiene empleo y enfrenta problemas de depresión, aunque se desconoce si recibe tratamiento.

Casos como el de la falsa Jennifer Aniston suelen repetirse con otras figuras famosas, ya que a través del uso de inteligencia artificial, los estafadores suelen hacerse pasar por celebridades como Brad Pitt, Enrique Iglesias o Scarlett Johansson, entre muchos otros.