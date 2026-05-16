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Leonel Godoy declarará en el caso Carlos Manzo

Por El Universal

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Leonel Godoy declarará en el caso Carlos Manzo

Morelia, Mich.- El exgobernador de Michoacán y actual diputado federal, Leonel Godoy Rangel, fue citado por la Fiscalía del estado a declarar, dentro de las investigaciones relacionadas con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Dentro de la misma causa, también fue citado el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, quien convirtió su comparecencia de este viernes en un mitin político.

Campos Equihua acudió a las instalaciones de la FGE en Morelia, flanqueado por un grupo de personas que lo vitorearon, pese a que su llamado fue con relación al magnicidio de Carlos Manzo.

Tanto Ignacio Campos como Leonel Godoy y el senador Raúl Morón son señalados por la viuda de Manzo y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, de estar relacionados presuntamente en la directriz del asesinato de su esposo.

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Incluso, Godoy Rangel aceptó públicamente su amistad con Roldán Álvarez Ayala, hermano del principal autor intelectual del crimen del alcalde Carlos Manzo (Ramón Álvarez Ayala), líder en varias regiones de Michoacán del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se espera que en los próximos días también sea citado Morón Orozco, del mismo grupo político que encabeza Leonel Godoy Rangel.

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