Les gana la ambición a quienes buscan impugnar candidaturas: Delgado

Tras las acusaciones de preferencias, trato inequitativo y de acuerdos copulares en las encuestas para designar precandidatos para gubernaturas, Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que aquellos aspirantes que no fueron favorecidos les gana la ambición personal.

Al presentar la nueva Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, Mario Delgado comentó a aquellos que buscan judicializar el resultado por no haber salido favorecidos luchan por cargos, pero aseguró que en el partido se lucha por un proyecto de transformación.

"Aquellos que buscan la judicialización porque no fueron favorecidos. Bueno, hay que hacerlos entender que en Morena no se lucha por cargos, se lucha por el proyecto de la transformación y que vamos a tener momentos de definiciones clave.

"Hubo mucha gente que llegó en el 18 y otros que se han venido sumando, pero que no alcanzan a entender todavía la dimensión del movimiento y que a veces no resultan favorecidos en alguna encuesta y pues les gana la ambición personal, cuando aquí lo que debemos privilegiar, es que el proyecto de la transformación se consolide y nos dure muchos años", dijo.

El líder de Morena señaló que una cosa es lo que dicen las encuestas y otra es el resultado.

"En medio está la organización y la unidad que podamos tener. Y ustedes van a ser un factor muy importante para promover esa unidad, que se respeten los estatutos de Morena, la forma de seleccionar a nuestros candidatos y candidatas, está muy clara la unidad o las encuestas", aseveró.

La nueva CNHJ de Morena estará integrada por Eloísa Vivanco, presidenta; Donají Alba, comisionada; Zazil Carreras, comisionada; Vladimir Ríos, comisionado; y Alejandro Viedma, comisionado.

Este fin de semana, Amílcar Sandoval, aspirante a la candidatura de Morena por la gubernatura de Guerrero, anunció que agotará todas las instancias para esclarecer el proceso de elección, luego que el senador Félix Salgado Macedonio fuera elegido como virtual candidato de Morena a la gubernatura en ese estado.

En su cuenta de Twitter, el hermano de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), aseguró que no lo mueve la ambición de cargos públicos, sino la posibilidad de construir un futuro de bienestar para la población de esa entidad.

Antes, la diputada federal y aspirante a la candidatura del partido a la gubernatura de Colima, Claudia Yáñez Centeno, hermana de César Yáñez Centeno, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia y uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, anunció su renuncia al partido, pues acusó que hubo imposición y "previos acuerdos copulares".

En una carta enviada a Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, la legisladora acusó al propio dirigente y a las comisiones Nacional de Elecciones y de Encuestas de ese partido de hacer uso infame del registro de aspirantes a gubernaturas de ese instituto y de "intereses oscuros".