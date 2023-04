Lesión craneoencefálica, causa de muerte de "La Reina de la Ciruela"

A-AA+

La Fiscalía General del Estado informó que Aime Joanna Millán Estrada también conocida como la "Reina de la Ciruela" tramitó, un día antes de su desaparición, en Mazatlán las placas de circulación de un vehículo a su nombre y en el que se encontró su cuerpo, el pasado martes, dentro de un barranco de 30 metros de profundidad.

La fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada dijo que se cuenta con el recibo de pago en el trámite que realizó para obtener las placas de circulación a su nombre, esto como respuesta ante las versiones propagadas en redes sociales sobre que la víctima no tenía un auto y no sabía conducir.

Subrayó que la Policía Municipal de Concordia localizó en el fondo de un barranco la unidad que conducía y en el asiento del conductor, fue encontrado su cuerpo, el cual con el impacto se golpeó la cabeza con el tablero y se produjo una lesión craneoencefálica que se presume fue la causa de su muerte.

Amigos de la recién coronada como la Reina de la Ciruela de la comunidad de Agua Caliente de Garate, en el municipio de Concordia, divulgaron en redes sociales que desconocían que ella fuera propietaria de un vehículo y que supera manejar por lo que piden que se investigue hasta el final este supuesto accidente.

Sara Bruna Quiñónez expresó que aun el médico forense no emite su dictamen sobre las causas de la muerte de Aime Joanna, pero por las evidencias encontradas, se presume que esta que conducía sobre la carretera 40 en un tramo recto, no se percató que existe una curva prolongada y continuo el camino por lo que cayó al barranco.

Por su parte, el alcalde de Concordia, Raúl Díaz Bernal dijo que el cuerpo de la jovencita estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, campus Mazatlán, fue rescatado dentro de una unidad motriz que cayó en un profundo barranco de la carretera México 40.

Reportan desaparición de Aime Joanna Millán en Sinaloa

La noche del pasado sábado primero de abril, su familia perdió contacto con ella, cuando se presume circulaba sobre la carretera México-Nogales, cerca de la sindicatura de Villa Unión, presuntamente con destino a Concordia, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una alerta de localización.

Su ficha de búsqueda emitida, la describió como una persona del sexo femenino, de 22 años de edad, con una estatura de un metro 65 centímetros, tez blanca, complexión delgada, ojos ovalados y cabello largo y lacio, color castaño oscuro.