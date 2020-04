Ley de Amnistía, "capricho presidencial", dice Álvarez Icaza

El senador Emilio Álvarez Icaza calificó como "un capricho presidencial" la realización de una sesión de la Cámara Alta, en el marco de la emergencia sanitaria, sólo para la aprobación de la Ley de Amnistía, con el propósito de despresurizar los reclusorios, cuando existen vías rápidas y eficaces para el logro de este fin.

Al pleno del Senado que sólo votó la minuta de la Ley de Amnistía, cuyo decreto lo envió al Ejecutivo para su promulgación, Álvarez Icaza acusó que "se quiere disfrazar este actuar de la mayoría con un tono heroico y con un gran gesto humanitario".

Lamentó que "el Ejecutivo gobierna con base en Decretazos, y no hay contrapeso del Congreso". Ante ese desequilibrio de fuerzas, en el que "no hay disposición para rectificar el curso,", llamó a la sociedad "a cuidarnos y salir juntos de esta crisis, a pesar del gobierno, como tantas otras veces hemos hecho en el pasado".

En lo que va de abril, el Senado ha tenido suspendidas sus sesiones, por la emergencia sanitaria, y el próximo 30 de abril concluye el periodo ordinario de sesiones, de manera que para alguna legislación relacionada con el Covid-19 y sus efectos, se tendría que convocar a periodo extraordinario. Las sesiones virtuales han sido descartadas, porque ello no está señalado en la Constitución, ni en ley alguna.

"Esta sesión del pleno del Senado de la República le queda a deber al pueblo, pues no se hace cargo de que México está en crisis".

Consideró que el Senado debería de reunirse "para una agenda integral que ayude a salvar vidas, a salvar nuestra economía o a mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus que azota México y al mundo, y para acordar un mecanismo de emergencia que permita seguir sesionando".

El legislador sin bancada, Álvarez Icaza, hizo hincapié en que "a pesar de las reiteradas demandas de múltiples sectores, no se discute un plan para atender la emergencia económica y social en marcha, y así poder ayudar a enfrentar la destrucción de miles de empleos, que son la fuente de subsistencia de millones de familias".

Lamentó que "tampoco estamos analizando cómo reforzamos la adquisición y compra de equipo y material para atender a las personas que se han contagiado con Covid-19".

En la misma línea de urgencias derivadas de la emergencia, añadió Álvarez Icaza, "tendríamos que estar viendo cómo ayudamos al SAT a iniciar programas de incentivos fiscales para producir cubrebocas, máscaras, ventiladores y más, en lugar de que vayan a China a comprarlos".

Entonces, dijo a la asamblea que "estamos aquí por un capricho presidencial, que la mayoría legislativa consecuenta y exhibe al Senado como una ventanilla de trámites. Se quiere disfrazar este actuar de la mayoría con un tono heroico y con un gran gesto humanitario. Ni lo uno, ni lo otro".

Dirigió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador: "Hace mal en preocuparse por la erosión de su imagen, cuando hay una crisis que requiere su atención".

Emilio Álvarez Icaza acusó que "esta ley no cumple con los criterios de una Ley de Amnistía, ni siquiera es congruente con la Exposición de Motivos, no cumple con lo que la Constitución otorga al Congreso de la Unión para legislar en esta materia".

Existen otras vías mucho más rápidas y eficaces, para despresurizar los reclusorios en la pandemia, "pero lo que se busca es una acción mediática que se quiere presentar al pueblo como un gran gesto humanitario", expuso.

Dejó en claro que "por supuesto, necesitamos una ley de amnistía, como parte de la justicia transicional que México tanto requiere, pero este proyecto no sirve para esos fines".